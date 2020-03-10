У России к Армении гораздо больше претензий, чем представляет Пашинян

По инициативе Москвы отменен официальный визит Пашиняна в Россию. Об этом уже несколько дней с тревогой пишут армянские СМИ и пользователи соцсетей. Визит должен был состояться в апреле, но по неизвестным причинам отложен на неопределенное время.

В качестве причины в армянском экспертном сообществе снова выдвигают уголовное дело против экс-президента Роберта Кочаряна, являющегося, по различным сведениям, личным другом Владимира Путина. Армянские аналитики и политологи считают, что это главная проблема между Москвой и Ереваном. Точнее сказать, им хочется так думать. Но так ли это на самом деле и почему все-таки в Москве не пожелали видеть Никола Пашиняна?

На этот и другие вопросы Day.Az отвечает российский политический аналитик Олег Кузнецов.

Начну с того, что никто не отрицает факта отмены этого визита, хотя правильнее с формальной точки зрения будет говорить о его переносе на неопределенный срок, что более соответствует дипломатическому протоколу. Обычно отказ от прямых контактов с лидером любого государства объявляется исключительно в случаях, когда две страны находятся в состоянии острой политической конфронтации или накануне войны. Такого накала противоречий между Россией и Арменией в настоящее время пока еще нет, но факт их наличия в двусторонних отношениях скрыть уже нельзя, свидетельством чему как раз и является перенос визита Пашиняна в Москву на неопределенный срок.

Средства массовой информации - не только Армении, но и России, включая проармянски настроенную газету "Коммерсант", - причиной такого демарша со стороны российского внешнеполитического ведомства указывают якобы политический характер преследований Кочаряна режимом Пашиняна, вследствие чего якобы были нарушены ранее достигнутые договоренности между Ереваном и Москвой о нераспространении уголовной ответственности на предшественников Пашиняна во власти за совершенные ими преступления против собственного народа. Не говоря уже о преступлениях, организованных или санкционированных ими против азербайджанского народа.

В данном случае речь скорее должна идти не о договоренностях, а о пожеланиях Кремля в адрес Пашиняна при захвате им власти в апреле-мае 2018 года как условии признания его нового статуса во главе страны законным. Сами понимаете, что односторонние пожелания и обоюдные договоренности - это совсем не одно и то же. Пашиян тогда промолчал, Москва привычно решила, что "молчание - это знак согласия", ну, а когда оказалось, повторяя слова Антуана де Сент-Экзюпери, что "в реальности все не так, как на самом деле", то осталось только применять меры информационного, дипломатического и политического воздействия. Но это, повторюсь, - версия части армянской и части российской прессы, явно ориентированной на конкретных представителей ныне активно зачищаемого внутри самой Армении "карабахского клана" или на ресурсы армянской диаспоры России, в финансовом отношении ранее очень тесно связанной с "карабахскими" в годы их нахождения во власти. Проще говоря, публично озвучиваемая через подконтрольные или легко покупаемые издания информация в интересах конкретного финансово и медийно достаточного персонажа не всегда является достоверной.

Если говорить об истинных причинах переноса визита Пашиняна, то у Москвы и без внутриармянской свистопляски вокруг Кочаряна есть немало претензий к нынешним властям Армении. Я даже не говорю о расследованиях махинаций с деньгами государственного бюджета Армении со стороны "дочек" российских госкорпораций, так как наведение порядка в этой сфере пойдет только во благо правительств и народов двух стран и вернет из теневого оборота в легальный многие миллионы долларов, что в условиях мирового экономического кризиса можно только приветствовать. Главные претензии Москвы к Пашиняну лежат сегодня не в экономической, а в политической и даже идеологической плоскости. В конце прошлого года перед Пашиняном была поставлена совершенно конкретная задача, если не сказать ультиматум, - произвести до мая 2020 года, то есть до празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., хотя бы косметическую денацификацию своей страны, снести памятники нацистскому преступнику Гарегину Нжде, не говоря уже о глубинной перестройке государственной идеологии Армении.

Однако три памятника Нжде по-прежнему стоят в Армении, и каких-либо действий по их демонтажу в ближайшей перспективе не предвидится. В связи с этим под вопрос поставлено участие официальных лиц и парадного расчета вооруженных сил Армении в параде Победы на Красной площади 9 мая 1945 года, что станет уже не виртуальным, а вполне реальным подтверждением неприятия Кремлем и вообще всем российским обществом государственной политики героизации нацизма в этой стране.

Российские власти сейчас загоняют Пашиняна в угол, заставляя громко вслух сказать о том, кто он - нацист или демократ, так как половинчатого ответа на этот вопрос объективно не существует. Пашинян сейчас поставлен перед выбором, с кем идти на разрыв - с собственными наци и ультра-националистами или с Россией, и времени у него для этого выбора остается все меньше. И факт переноса его визита в Москву на неопределенный срок лишь подтверждает наличие для него такого выбора - его новый визит в Россию состоится только после первых публичных шагов по денацификации Армении или не состоится вообще.

На фоне дискредитации Нжде Россией и Азербайджаном в Армении, судя по публикациям в СМИ и соцсетях, решили достать из тлена и праха истории на свет Божий образ Андраника Озаняна, которого пробуют на роль "армянина №1". Личность не менее одиозная, чем Дро, Нжде и Монте, но при этом с точки зрения пропаганды еще более ущербная, памятуя об обстоятельствах его увечья и смерти. Отношение к Озаняну в России было четко продемонстрировано пару лет назад в Сочи, когда самоуправно установленный местной армянской общиной памятник ему просуществовал всего полдня, я потом был снесен лично главой местной администрации.

К слову, в Армавире скандально известный памятный знак Нжде на территории местной армяно-григорианской церкви был установлен на общем фундаменте с памятным знаком Андранику, в результате там были демонтированы оба эти знака. Поэтому появление данного интереса можно также рассматривать как запоздалую рефлексию на их демонтаж в надежде на то, что вдруг хотя бы одну из этих двух мемориальных табличек со временем удастся вернуть на место.

Но если говорить в общем, то армянской логики в выборе для себя национальных героев явно не понять, так как всякого рода отребье, подонки и мерзавцы сейчас у них вызывают гораздо больший пиетет, чем снискавшие себе уважение достойные люди.

Лейла Таривердиева