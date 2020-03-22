Азербайджан выделил $20 тыс в помощь Комиссии Африканского союза

По указанию Президента Ильхама Алиева Азербайджан, в ответ на обращение Комиссии Африканского союза, оказал помощь этой организации в размере 20 000 долларов США.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, помощь была представлена комиссару по социальным вопросам Амире Эльфадиль постоянным представителем Азербайджана при Африканском союзе Эльманом Абдуллаевым.

Помощь, предоставленная Азербайджанским агентством международного развития (AIDA), была выделена для оказания помощи в преодолении социально-экономических последствий эпидемии Эболы во многих африканских странах, особенно в Демократической Республике Конго.