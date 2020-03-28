Чингиз Абдуллаев: Давайте в эти трудные дни проявим терпение, характер и выдержку. Иного не дано!

Произошло невероятное. Появился вирус, который привел к масштабным потрясениям во всем мире. Практически все страны изолировались друг от друга. Вирус сумел непонятным образом оказаться даже на острове Пасхи, который находится далеко в океане.

Об этом сообщил Day.Az народный писатель Азербайджана Чингиз Абдуллаев.

"Сегодня выживание каждого народа зависит от сознательности его граждан. Итальянцы, испанцы и даже иранцы отнеслись достаточно беспечно и трагические результаты не замедлили проявиться. Теперь от нас зависит, как именно в Азербайджане будет пройдена эта пандемия, потрясшая весь мир. В таких условиях нужно четко выполнять все предписания правительства, соблюдать необходимый карантин, стараться уберечь своих родных и близких от этой болезни. Все зависит от нас. Мы не должны допустить, чтобы умирали наши родители, чтобы болели наши любимые. Давайте в эти трудные дни проявим терпение, характер и выдержку. Иного не дано!", - сказал народный писатель.

Напомним, с 24 марта по 20 апреля в Азербайджане был объявлен особый карантинный режим в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции и возможных осложнений. Согласно правилам особого режима, людям старше 65 лет запрещается выходить из дома, в соответствии с законодательством обеспечивается оказание социальных услуг одиноким людям этой категории лиц. За исключением автомобилей специального назначения, в том числе скорой медицинской помощи, аварийно-восстановительной и спасательной служб, а также грузовиков, выезд и въезд в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район ограничен, запрещено скопление граждан в общественных местах, в том числе на улицах, бульварах, в парках и других местах в группы более 10 человек.

В настоящее время случаи заражения коронавирусом выявляются как среди лиц, прибывших в Азербайджан из-за рубежа, так и внутри страны. По этой причине гражданам следует соблюдать правила гигиены, требования и рекомендации Всемирной организации здравоохранения, Оперативного штаба при Кабинете министров.

От граждан также требуется соблюдать меры самоизоляции, выходить из дома только в случае серьезной необходимости, минимизировать контакты с другими лицами, не посещать места скопления людей и соблюдать особый карантинный режим.