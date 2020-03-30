Нацкомиссия по правам человека Пакистана осудила т.н. «выборы» в оккупированном Карабахе

Председатель Национальной комиссии по правам человека Пакистана Али Наваз Чоухан осудил предстоящие так называемые "парламентские и президентские выборы" в оккупированном Арменией Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана. Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Dispatch News Desk, передает Day.Az.

В заявлении, распространенном посольством Азербайджана в Исламабаде, отмечается, что председатель комиссии сказал, что проведение Арменией так называемых "выборов" в оккупированном Нагорном Карабахе противоречит всем международным нормам, поскольку регион оккупирован Арменией.

"Я решительно осуждаю проведение так называемых "парламентских и президентских выборов" незаконного режима, созданного Арменией в оккупированном Арменией Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, которые должны состояться 31 марта 2020 года. Я присоединяюсь к поддержке, выраженной правительством Пакистана и ООН Азербайджану. Я также еще раз осуждаю геноцид, совершенный Арменией в Ходжалы против гражданского населения Азербайджана. Армения будет нести ответственность за свою агрессию и геноцид", - сказал он.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.