Президент Ильхам Алиев: Будут приняты дополнительные меры в области оздоровления банковского сектора и финансирования реальной экономики

Будут приняты дополнительные меры в области оздоровления банковского сектора и финансирования реальной экономики.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, принимая министра экономики Микаила Джаббарова.

"В целом, с начала года предпринимаются шаги, направленные на оздоровление банковского сектора, было проведено несколько совещаний по данному вопросу. Считаю, что необходимо углублять реформы даже в сферах, не связанных с пандемией, и мы обеспечим это. Будут приняты дополнительные меры в области оздоровления банковского сектора и финансирования реальной экономики. Предложение о кредитных гарантиях тоже считаю очень своевременным. Мы обязательно учтем это", - сказал глава государства.

Что касается социальной сферы, то в прошлом году Азербайджанское государство продемонстрировало свои намерения и шаги, отметил он. "В прошлом году был исполнен невиданный социальный пакет, этой инициативой воспользовались 4,2 миллиона человек. Минимальная заработная плата была увеличена вдвое, минимальная пенсия - на 70 процентов, пособия - на 50 процентов, а некоторые пособия - вдвое. Это очень позитивно сказалось на уровне жизни людей. Плюс в Азербайджане на высочайшем уровне было организовано решение вопроса просроченных кредитов. В этом году мы вновь демонстрируем социальную ответственность. Мы предпринимаем практические шаги, чтобы не допустить снижения благосостояния граждан, и считаю, что являемся первыми и в этой области", - заявил Президент Ильхам Алиев.

По его словам, сегодня в связи с коронавирусом страны самоизолировались, и это естественно. "Мы сейчас видим, что даже очень близкие друг другу страны, организации уже сами решают свои проблемы, в различных странах разный подход к данному вопросу. Считаю, что наш подход самый широкий и самый правильный. К первую очередь в результате принятия превентивных мер были предприняты шаги для предотвращения широкого распространения заболевания. Хотя я считаю, что граждане должны быть более ответственными. Однако при проведении сравнения в мировом масштабе мы видим, что ситуация в Азербайджане значительно лучше. Случаи инфицирования у нас в соотношении к численности населения на очень низком уровне, так же, как и случаи смерти. Однако это не дает основания довольствоваться достигнутыми результатами. В Азербайджане проделана и будет проводиться необходимая работа в этой сфере", - сказал глава государства.

Уверен, что правила, вступившие в силу с сегодняшнего дня, усилят позитивную динамику, отметил Президент Ильхам Алиев. "В то же время уже было доложено об очень широком экономическом пакете, и в ближайшие дни предусматривается его исполнение, также и социального пакета. Призыв к предпринимателям, чтобы работающие граждане не потеряли свою работу, и не только призыв, но и в то же время поддержка предпринимателей. Мы понимаем, что им трудно, они несут потери. Кто им должен оказать поддержку? Государство. Государство, как всегда, делает это. Поэтому и борьба с болезнью, и обеспечение экономической активности, и решение социальных вопросов, понимание проблем каждого человека, наше стремление оказать помощь и наше намерение отражают проводимую нами политику и в то же время, думаю, будут лучшим служением гражданам Азербайджана. Поэтому считаю, что формирование доложенных вами вопросов должно уже полностью завершиться, и, не теряя времени, необходимо приступить к фактическим выплатам. Естественно, составлены и списки", - подчеркнул глава государства.