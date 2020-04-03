Хикмет Бабаоглу: В эти трудные дни нашим главным гражданским долгом является максимальная самоизоляция

Мы вступаем в очень критическую стадию в борьбе с коронавирусом. Если мы не осознаем это, если каждый из нас не самоизолируется, то можем столкнуться с наихудшим сценарием.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Хикмет Бабаоглу.

Он сказал, что мы должны оставить в стороне безответственность, халатность и открыть новую страницу в нашей жизни, где применяется строгий карантинный режим.

"В противном случае мы можем поставить под угрозу жизнь не только себя, но и наших близких. Каждый из нас является свидетелем мирового опыта, который позволяет сравнить и сделать правильные выводы. В странах, где граждане воспринимали режим карантина серьезно, смогли преодолеть коронавирус с минимальными потерями. Те, кто сделал обратное, понесли большие потери. В эти трудные дни нашим основным гражданским долгом является максимальная самоизоляция. Мы должны оставаться дома как можно больше. Сегодня пребывание дома - единственный действенный метод борьбы с коронавирусом. Через некоторое время эта опасность останется позади. В нашей социальной жизни начнется новый, посткоронавирусный, период" - отметил он.

Депутат призывает принимать меры для того, чтобы все могли войти в этот период вместе с родственниками и друзьями: "Безопасность одного из нас сегодня - это безопасность многих других. Безответственность одного из нас представляет опасность для всего населения. Наш гражданский долг и обязанность бороться с угрозой вместе. "Оставайся дома" - самый главный призыв сегодняшнего дня в Азербайджане. Давайте останемся дома и убережем наше настоящее и будущее!".