Армения нагнетает ситуацию на фронте от страха и беспорядка на фоне пандемии

За последние дни вооруженные силы Армении заметно активизировали провокационную деятельность на армяно-азербайджанской государственной границе. Так, накануне армянские подразделения со стороны Иджеванского района обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок гражданские транспортные средства на магистральной дороге в Газахском районе. Противник был подавлен ответным огнем и движение транспорта восстановлено.

Провокации ВС Армении на линии фронта не новость, но происходящее в последние дни не может не обратить на себя внимание, так как свидетельствует о целевых провокациях армянской стороны именно на госгранице.

Находясь с рабочим визитом в Армении в конце февраля, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что в случае обращения армянской стороны, организация придет Еревану на помощь. Эти слова были восприняты в Армении буквально и, как всегда, в отрыве от реальности и от контекста сказанного. После этого началось наращивание провокаций на государственной границе с расчетом подтолкнуть азербайджанских пограничников на масштабные ответные действия и получить повод если и не получить военную помощь союзников по ОДКБ (нереальность чего в Ереване прекрасно понимают), то хотя бы выцарапать у организации обвинительное обвинение в адрес Баку.

Несерьезность такого "плана" стала ясна очень скоро, когда тот же Станислав Зась высказался в комментарии армянским СМИ вовсе не в том ключе, в каком ожидали в Армении.

"По поводу учащения провокаций армянской стороны в направлении Товукзского и Газахского районов хочу сказать следующее. На государственной границе с Арменией подразделениями пограничной службы Азербайджана проводятся необходимые мероприятия по обеспечению безопасности и более качественной организации погранслужбы. В этих целях на границе работает техника, что очень беспокоит и даже пугает армянскую сторону. Противник делает попытки воспрепятствовать этому процессу, нагнетать обстановку и после подавления ответным огнем огневых точек на армянской территории иметь возможность заявить, что Азербайджан, мол, нарушил условия прекращения огня, в результате чего подразделения ВС Армении понесли потери", - сказал в беседе с Day.Az военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов.

Эта схема, отметил он, не нова. Армяне используют ее уже давно - устраивают провокации, а когда после ответного огня азербайджанской стороны теряют своих солдат, начинают истерику. Цель - получить возможность потребовать от ОДКБ реакции на инцидент на государственной границе.

Если же говорить о нарушениях на линии соприкосновения в Карабахе, то, по словам нашего собеседника, ситуация обостряется в связи с проводимыми на оккупированных территориях незаконных "выборов". Как известно, в самопровозглашенном образовании развернулась острая борьба между ставленником Никола Пашиняна и "кандидатами" сепаратистов. Разумеется, в такой ситуации армянская сторона не придумала ничего лучше, кроме как нагнетать обстановку на линии фронта и на этом фоне держать население Карабаха в страхе, считает Рамалданов.

"Эти провокации будут продолжаться. Это палочка-выручалочка для Еревана. И так будет продолжаться, пока мы не освободим свои земли. Ситуация для армянских ВС усугубляется пандемией, затронувшей личный состав оккупационных подразделений. В этих обстоятельствах отвлечь внимание армянского общества можно только нагнетанием обстановки. Поэтому стоит ожидать роста провокационных действий со стороны ВС Армении. Но Вооруженные силы Азербайджана, Минобороны, пограничные войска готовы отразить любые диверсионно-провокационные поползновения противника", - подчеркнул Шаир Рамалданов.

Зульфугар Ибрагимов