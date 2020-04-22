Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Албании Илиром Метой

22 апреля Президент Албании Илир Мета позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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