https://news.day.az/politics/1226969.html Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Албании Илиром Метой
Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Албании Илиром Метой
22 апреля Президент Албании Илир Мета позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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