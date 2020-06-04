Арзу Нагиев: Введение жесткого режима карантина в выходные нацелено на защиту граждан

С первых дней пандемии коронавируса азербайджанское государство было рядом со своим гражданином.

Как передает Day.Az, об этом в четверг сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Арзу Нагиев.

Депутат сообщил, что в результате введения в стране особого режима карантина широкое распространение вируса было предотвращено.

"В результате своевременных систематических мероприятий распространение вируса было предотвращено, и эпидемиологическая ситуация взята под контроль. Далее был реализован план по поэтапному выходу из особого режима карантина. Но к сожалению, после смягчения карантина в стране, темпы распространения вируса начали расти. Статистика последний десяти дней показывает, что число инфицированных намного превышает количество излечившихся. В больницах все больше активных больных и тяжелобольных, растет число смертей.

С учетом всего этого Оперативный штаб принял решение о введении жесткого режима карантина в выходные. Основная цель этого - защита здоровья граждан и выход из сложившейся ситуации с минимальными потерями. Каждый гражданин должен сознавать свою ответственность. Поэтому считаю, что предпринятые шаги достойны похвалы. Президент Ильхам Алиев был в маскев ходе церемонии открытия Музея государственной символики в Тертере третьего июня. Думаю, это должно стать примером для каждого гражданина", - подчеркнул Арзу Нагиев.