https://news.day.az/politics/1241664.html Самир Шарифов: Минфин согласен с некоторыми подходами Счетной палаты
Самир Шарифов: Минфин согласен с некоторыми подходами Счетной палаты
При обсуждении законопроекта "Об исполнении государственного бюджета Азербайджана на 2019 год" одним из важных вопросов для депутатов является заключение Счетной палаты.
Об этом на сегодняшнем заседании парламента сказал министр финансов Самир Шарифов, сообщает Day.Az.
Министр отметил, что в заключении Счетной Палаты есть разные моменты: "С некоторыми из них мы согласны, а с некоторыми абсолютно не согласны. Но это нормально, и, думаю, что демократично. Мы с уважением относимся к ним".
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