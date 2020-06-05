"Он - самый главный коррупционер и осведомитель". Так говорил президент США Дональд Трамп про главу спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса Адама Шиффа. Шифф, демократ от штата Калифорния.

"Демократы спрашивают, почему я не дал информацию Адаму Шиффу и его комитету? Ответ состоит в том, что Шифф - самый главный осведомитель в Вашингтоне, мы все об этом знаем, - говорил Трамп журналистам. - Шифф - коррумпированный политик. Осведомитель, которого никогда раньше не было".

Глава Соединенных Штатов, увы, ошибся, ибо Адам Шифф не только самый главный коррупционер и осведомитель, но и самый преданный слуга армянской диаспоры, один из самых неадекватных провокаторов в Конгрессе США.

Например, чего стоит поздравления Араику Арутюняну, якобы ставшему "победителем президентских выборов" в Нагорном Карабахе.

Представители Демократической партии США Фрэнк Палоне, Адам Шифф и Джекки Спайер, а также республиканец Гус Билиракис в совместном заявлении отметили, что "карабахские армяне и власти в этот сложнейший период остаются верными мирной демократии".

Адам Шифф же отметил, что в оккупированных Арменией территориях Азербайджана, в Нагорном Карабахе, оказывается, есть "демократическая система управления": "Эта система отражает волю его граждан, несмотря на постоянные угрозы и нарушения перемирия со стороны враждебно настроенного Азербайджана".

Дональд Трамп неоднократно предлагал допросить и арестовать конгрессмена Адама Шиффа.

Оппозиция наша в оппозиции разуму и чести

Адам Шифф и Фрэнк Паллоне известны своей ненавистью к Азербайджану и лакейской преданностью к армянской диаспорой. Это, как говорил Бисмарк, ясно и не требует доказательств.

Но не ясно истинно кучерское желание нашей местной, точнее, местечковой радикальной оппозиции прислуживаться перед подобными марионетками, желая угодить им и казаться поболее демократом, чем сами провозгласившие себя "истинными демократами" тенями политического водевиля.

Лидеры местной радикальной оппозиции всегда и во всем ссылаясь на американских конгресменов, особенно на тех, кто отличается стойкой зоологической антипатией к нашей стране, твердят, что они всего лишь думают о народе и пекутся о благосостоянии страны.

Жалкие, никчемные лакеи: как можно лебезить перед проармянскими конгресменами и разглаголствовать о народе, тем паче, что народ давно отвернулся от многоликой, многоголосой, истеричной толпы, кучкующейся на задворках современной истории?

Ответ ясен, но затуманенный разум и потерянная совесть местных "лидеров" молчит. Как молчит и их совесть, давно онемевшая от дикой, необузданной лжи своих носителей...

Армянская диаспора как болезнь американской политики

Армянский лоббизм в США, представителями которого и являются Адам Шифф вместе с Френком Паллоне, прежде всего, это средство формального и неформального влияния армянских групп интересов на властные структуры с целью принятия необходимых им решений. Как отдельный вид деятельности в США армянский лоббизм был узаконен в середине прошлого века, поскольку статус общепринятой практики требовало от армян некой легализации банального подкупа американских законодателей и политиков.

Кроме того, армянское этническое лобби в США вовсю использует связи с действующими и отставными чиновниками законодательных органов - конгрессменами, сенаторами, губернаторами, работниками аппарата, если последние являются представителями определенной этнической группы, в прошлом иммигрантами или их потомками. Благодаря своему лобби в США Армения получает от этого государства значительную финансовую помощь. Кроме того, США обеспечивают постоянными финансовыми поступлениями бюджет непризнанной военной хунты Нагорного Карабаха.

Количество только американских конгрессменов, которые относятся к так называемой армянской группе, составляет около 130 человек. Результатом активного влияния армянской диаспоры на принятие правовых актов в США являются и получение Арменией большой экономической помощи от США.

Определив влияние армянской диаспоры на американо-азербайджанские отношения, было выяснено, что проармянские американские стратеги убеждали администрацию Белого дома, что укрепление позиций США в Закавказье должно быть одной из главных целей внешней политики.

Между тем, Америка, став постоянным сопредседателем Минской группы ОБСЕ вместе с Россией и Францией, фактически институализировала свою заинтересованность в урегулировании карабахского конфликта. Напомню, что влияние США на ход переговорного процесса возрастало по мере обострения отношений между Арменией и Азербайджаном. При этом сохранение статус-кво, по мнению вашингтонских аналитиков, позволяет США поддерживать баланс сил в отношениях между Арменией и Азербайджаном. Исходя из этого, следует ли нам думать, что в случае если та или иная армянская инициатива в Конгрессе не сталкивается с серьезным противодействием, то это является неким сигналом для Баку?

Армяно-азербайджанский конфликт за Нагорный Карабах является потенциально опасным для всего региона. Решение этой проблемы стоит на месте, так как усилиями проармянских конгрессменом и сенаторов США Вашингтон ставит себя в очень сложные условия.

Все та же камарилья - продажная, лживая

... 20 мая группа проармянских конгрессменов США, в том числе Адам Шифф и Фрэнк Паллоне, обратились к госсекретарю США Майку Помпео и министру обороны Марку Эсперу по поводу проведения военных учений Азербайджаном в мае этого года. По утверждению конгрессменов, эти учения "опасны", нарушают международные договоры, и имеют потенциал нарушить безопасность на Южном Кавказе".

Оказывается, Шифф и иже с ним пекутся о здоровье азербайджанских военнослужащих, ибо, по мнению якобы впавших в тревогу конгрессменов, "в тот момент, когда в связи с распространением COVİD-19 умерло сотни тысяч людей и пандемия коронавируса несет в себе угрозу здоровью еще большего количества граждан Азербайджана, военные учения являются фактором большого риска".

Поэтому-де они призывают Государственный Департамент и Министерство Обороны осудить действия азербайджанской армии. В обращении говориться, что Азербайджан пытается "обострить" историческую напряженность с самопровозглашенным "НКР" и Арменией. По мнению авторов обращения, американская помощь позволяет Азербайджану направить свои ресурсы в наступательное русло, является угрозой для жизни армян и региональной безопасности. В конце обращения конгрессмены призывают власти США отреагировать на действия азербайджанской армии и выражают готовность к сотрудничеству, чтобы приостановить "провокационные" действия Азербайджана.

Неудивительно, точнее, вполне ожидаемо, ибо после признания Палатой представителей США событий 1915 года в Османском государстве "геноцидом", резолюция по которому чуть позже была заблокирована сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, конгрессмены, находящиеся на армянской "кормежке", взялись за Азербайджан.

Ничтоже сумнящиеся марионетки

Армянство США и официальный Ереван, будучи бессильным в попытках заманить на оккупированные азербайджанские территории влиятельных политиков, дабы добиться международного признания марионеточного режима, все чаще вынуждено "таскать" туда маргинальных и аморальных лиц.

Как правило, на подобные уговоры, сопровождаемые солидной финансовой, коньячной, или иной поддержкой, попадаются люди, больше известные вопиющей беспринципностью, чем серьезной политической деятельностью.

Такие зомбированные политики обычно "путешествуют" по оккупированным азербайджанским территориям в сопровождении "выдающихся" представителей как армянского лобби, продажных конгрессменов, сенаторов и депутатов, так и непосредственно армянства, которое никак не желает проснуться от сна под названием "великая Армения".

Потому и Адам Шифф, Фрэнк Паллоне и их "команда" явные, подкупленные и агрессивные провокаторы, причем истово проармянские. Слов нет, политическая провокация, хоть и под нивелированным покровом "лоббинга" является широко используемым в обыденной практике американской политики инструментом, и им обычно пользуются ради достижения противоречащих здравой логике целей или же дезавуирования целей Белого Дома. Пускаться за примерами в долгие поиски не надо.

Они давно и напрочь "забыли", что Армения - единственная страна в мире, где героями объявляются международно признанные террористы, прислужники нацистов, палачи-эсесманы и где их именами называются улицы и школы.

Давно не секрет, что армянская диаспора в США делает все возможное, а возможности зачастую измеряются в финансах, для "беспринципных" сенаторов и конгрессменов в целях продвижения интересов Армении.

Каждый из вышеназванных "защитников" интересов армян в разное время отличался своими идущими вразрез со здравым смыслом и стратегическими интересами США обвинениями в адрес Азербайджана и антиазербайджанской деятельностью, направленной на признание сепаратистского режима, созданного на оккупированных Арменией азербайджанских территориях.

Например, оголтелый армянский лоббист Фрэнк Паллоне в ходе незаконного посещения оккупированного Арменией Нагорного Карабаха давал многочисленные обещания своим армянским друзьям.

Конгрессмен, проигнорировавший митинг Никола Пашиняна во время его недавнего визита в Лос-Анджелес, должен был как-то выслужиться. И лучшего извинения перед кормящей армянской рукой, чем поездка на оккупированные территории Азербайджана и выклянчивание у Конгресса крупной военной помощи, а также "осуждение Азербайджана" для Армении трудно было найти.

Но понимает ли Белый Дом, что подобные попытки проармянских конгрессменов ставят под удар и идут вразрез не только с политикой США в южно-кавказском регионе, но и с геополитическими и геостратегичесикми интересами Соединенных Штатов?

Не секрет, что Армения является террористическим государством, и она неоднократно демонстрировала это. Они осуществили террор даже против своих руководителей. Двадцать лет назад многие члены руководства Армении были убиты в парламенте этой страны, и это преступление не раскрыто. Хотя его заказчики известны каждому. Но они скрывают это, так как их террористическая сущность жива и сегодня. Перекрывать кому-то воду - это преступление. Это - проявление фашизма, и неслучайно в Армении возводят памятники фашистам. В Азербайджане ведется созидательная работа, благоустройство, в каждом городе строятся социальные объекты, такие прекрасные олимпийские центры, больницы, школы, прокладываются дороги, проводится газификация. А в нищей Армении живут, побираясь, еле-еле, однако возводят 6-метровые памятники фашистам. Человеку, сотрудничество которого с Гитлером подтверждено документами. Человеку, который во время войны сказал: "Кто умирает за Германию, умирает и за Армению". Человеку, который был арестован соответствующими органами Советского Союза, приговорен к 25 годам, так и умер в тюрьме и не был реабилитирован. Такому человеку возводят 6-метровый памятник, и сегодняшнее руководство Армении преподносит его как героя. О чем это говорит? О том, что в Армении может смениться власть, но террористическая и фашистская сущность этой страны остается неизменной, и это должен знать каждый. Должен знать весь мир, в том числе американские политики.

Азербайджан как мост между Востоком и Западом

"Для Азербайджана характерна своя уникальная ориентация: Баку - не союзник России, но и не стремится к членству в НАТО".

Напомню, что об этом заместитель помощника генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Джеймс Аппатурай заявил в интервью российскому изданию "Независимая газета".

"У нас прекрасное сотрудничество с Азербайджаном, хорошим примером является то, что он принимает на своей территории встречи между нашим военным руководством и российским высшим военным руководством. У нас развивается важное сотрудничество в этом направлении", - заявил Д. Аппатурай.

Воистину, официальный Баку вносит достойный вклад в борьбу с глобальным терроризмом и незаконным оборотом и мы ищем новые возможности для сотрудничества наших стран в качестве партнеров в рамках НАТО для сохранения мира и стабильности во всем мире.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг неоднократно заявлял, что тесному сотрудничеству с Азербайджаном уделяется особое внимание. По его словам, что наше государство внесло значительный вклад в установление мира и безопасности в горячих точках. Напомним, что основы партнерства между Азербайджаном и НАТО были заложены в 1994 году.

Наша страна присоединилась к операциям Альянса в Афганистане с 2003 года. В настоящее время контингент из 120 человек, в том числе 6 штабных офицеров и 2 военных врача, является частью миссии "Решительная поддержка". Азербайджан обеспечивает НАТО воздушным и наземным транзитом, различными видами обучения, оказывает помощь в разминировании и других областях. С 2017 года железная дорога Баку-Тбилиси-Карс оказывает Афганистану широкий спектр услуг для перевозок в различных направлениях.

Растущий потенциал Азербайджана во всех сферах усилил внимание к нашей стране. По мнению политического обозревателя, важность сотрудничества с Азербайджаном также подчеркивается западными странами и стремлением развивать отношения.

Азербайджан оказывает большую поддержку миссии в Афганистане по достижению мира. Наша страна оказывает помощь военному блоку не только в своих собственных интересах, но также вносит значительный вклад в защиту глобальной безопасности. Придерживание объективной позиции всемирных организаций в урегулировании нагорно-карабахского конфликта является первостепенной задачей, которую хочет достичь официальный Баку. Я полагаю, что в рамках НАТО этот момент также является приоритетным. Правда, до сих пор ни одна организация, включая военный Альянс, не предприняла ни одного реального шага к пути урегулирования конфликта. Тем не менее, все организации поддержали территориальную целостность Азербайджана и выступили за мирное урегулирование конфликта.

Азербайджан предпринимает шаги в соответствии со своими интересами в рамках сотрудничающих организаций.

Таким образом, мы укрепляем свои позиции в международной системе отношений. Следует подчеркнуть, что заинтересованность НАТО в сотрудничестве с Азербайджаном опирается на объективные основы.

А что Армения?

"Как вам известно, недавно в надуманной "Нагорно-карабахской республике" были проведены так называемые президентские выборы. Якобы избран фиктивный президент. Сегодня власть в Нагорном Карабахе захватил режим хунты, являющейся отбросами прежнего режима. Нынешнее руководство Армении раскрыло и представило общественности все факты о негативных деяниях прежнего режима Армении. Их генералы - воры, их в кавычках герои - преступники, их руководители - взяточники. Сколько представителей прежнего режима арестовано, сколько объявлено в розыск. Что это означает? Это означает, что до 2018 года на протяжении 20 лет Арменией руководили преступники. Один из них в настоящее время в тюрьме, другой - пока на свободе. Хотя и ему запрещено покидать страну. То есть, независимости страны не исполнилось и 30 лет, при этом 20 лет страна была отдана на откуп преступникам. Конечно, преступная группа породила преступный режим, который притеснял все национальные меньшинства. Там нет ни одного национального меньшинства. На древних азербайджанских землях ни осталось ни одного азербайджанца. Наши исторические памятники, мечети разрушены. Историческое наследие азербайджанцев стерто. Там нет представителей не только азербайджанцев, но и любой другой нации".

Так сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своей речи на церемонии открытия Тертерского олимпийского спортивного комплекса.

Глава государства и лидер нации в очередной раз вполне конкретно указал Западу на его откровенно попустительское отношение к Армении, стране-агрессору и государству, где культ шовинизма, возвеличивания нацистских преступников и мясников глубоко интерпретирован с государственной идеологией.

Проармянские конгрессмены обеспокоены военными учениями армии Азербайджана. Заметим, учения проводятся плановые и о них все заинтересованные государства заранее были поставлены в известность.

Резонный вопрос: так отчего те же самые конгрессмены не обращаются к Помпео и Эсперу, когда вооруженные силы Армении проводят учения в оккупированных территориях Азербайджана. Кроме того, как могут быть объективными лица, которые даже не пытаются осудить захватническую политику Армении, но просят руководство США осуждать военные учения Азербайджана.

Почему эти "потревоженные" конгрессмены молчали, были слепы и глухи во время бомбежки армянской армией мирных жителей Агдамского и Тертерского районов в 2016 году?

Азербайджан выделяет огромные средства на совершенствование Вооруженных сил, комплектацию армии самыми современными вооружениями и техникой. Кому, как американским политикам, не ведать, что азербайджанская армия входит в число 50 самых сильных армий в мире.

Мы не нуждаемся в чьей либо помощи, дабы содержать и совершенствовать свои вооруженные силы. В отличие от нищей, постоянно содрогающейся в конвульсиях глубочайших экономических и финансовых кризисов Армении - страны, живущей исключительно за счет подачек из-за рубежа.

... Ни один конгрессмен или сенатор, каким бы проармянски настроенным и продажным он ни был бы, не в силах внести прохладу в отношения стратегического партнерства между США и Азербайджаном.

И ничто, никакие уговоры или попытки прессинга не смогут помешать Азербайджану восстановить историческую справедливость и свою территориальную целостность.

Эльчин Алыоглу

заместитель главного редактора Milli.Аz

специально для Day.Аz