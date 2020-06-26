Руководство минобороны Азербайджана посетило Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

26 июня по случаю Дня Вооруженных сил Азербайджана министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов и заместители министра обороны посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Сначала были возложены цветы к памятнику Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву и почтена его память.

Затем руководство министерства обороны посетило Аллею шехидов, возложило цветы к комплексу "Вечный огонь", воздвигнутому в память о наших согражданах, погибших в боях за суверенитет и территориальную целостность страны, и на могилы шехидов.