Назначены новые прокуроры одного города и 3 районов Азербайджана
В органах прокуратуры Азербайджанской Республики проводится работа по комплектованию кадрового корпуса.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генпрокуратуры, приказами Генерального прокурора Кямрана Алиева, Габиль Сафаров назначен прокурором города Мингячевир, Фахраддин Панахов - Сабирабадского района, Кямран Ахмедов - Ходжавендского района, Эльнур Рустамов - Физулинского района.
Кроме того, другими приказами генпрокурора, Сахиб Исмайлов назначен заместителем начальника управления - начальником отдела статистики Управления по организации и надзору за исполнением Генеральной прокуратуры, Расул Гасанов - заместителя прокурора города Гянджа.
Реформы по формированию кадрового корпуса органов прокуратуры будут продолжены.
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