Азербайджанцы Лос-Анджелеса - мужественные люди, знавшие, что столкновение с армянскими боевиками неизбежно

Как заявил накануне на встрече в МИД Азербайджана посол США в нашей стране Эрл Литценбергер, есть неопровержимые доказательства того, что провокацию в Лос-Анджелесе совершили агрессивные армянские демонстранты. Он назвал случившееся неприемлемым и заверил, что вопрос будет расследован и будут приняты соответствующие меры.

Между тем, как сказал в беседе с Day.Az российский политический аналитик Олег Кузнецов, случившееся не является случайным стечением обстоятельств и обусловлено позициями армянской диаспоры в Калифорнии и утвердившегося там армянского криминалитета.

Лично для меня нет ничего удивительного в том, что в Лос-Анджелесе произошли нападения местных армян на азербайджанцев. Я не удивлен тому, что несколько сотен армян среди дня на улице избили пару десятков азербайджанцев во время митинга в поддержку своей страны после боев на границе в Товузе. Иного развития событий я даже и не предполагал, равно как и те из моих друзей или знакомых, кто не понаслышке, а на собственном опыте знакомы с жизнью в США.

Достаточно обратиться к публикациям американской прессы, чтобы узнать, что именно в штате Калифорния существует армянская уличная банда Armenian Fоwer, боевики которой - в этом я почти уверен - и устроили это недавнее побоище. Несколько лет назад более десятка руководителей этой криминальной структуры американским федеральным судом были привлечены к уголовной ответственности за многомиллионное мошенничество в сфере медицинского страхования. Тогда же выяснилось, что это организованное преступное сообщество покрыло своей сетью всю армянскую общину Калифорнии, используя местную армянскую молодежь в своих криминальных схемах.

История этого вопроса уходит корнями в 1978 год, когда правительство США приняло программу переселения в Калифорнию и другие южные штаты 600 тысяч армян из стран Восточной Европы и СССР. Это было сделано для того, чтобы из их числа рекрутировать несколько тысяч молодых армян, дать им хорошую военную подготовку, а затем отправить их в страны своего рождения с целью дестабилизировать их изнутри. Эта программа президента Рейгана дала свои плоды, в том числе и в советском Закавказье на рубеже 80-90-х годов прошлого века, когда начался карабахский конфликт. Так что в появлении армянской мафии и ее боевиков в Калифорнии американские власти всецело виноваты сами.

Оказавшись в чуждой для себя этнической и культурной среде, армяне со всей свойственной для них самоорганизацией стали по примеру афроамериканцев и латиноамериканцев, проживающих в Калифорнии, создавать свои ненормальные этноориентироваенные структуры - сначала религиозные, а затем на их основе и криминальные. За пределами Америки мало кто знает, что именно в штате Калифорния до сих пор через фискально-налоговые органы проходит только около трети всех сделок, а все остальные совершаются на черном рынке.

Такая картина мало чем отличается от реалий советского времени и постсоветских стран, она привычна для армян, поэтому когда они по американской правительственной программе переселения армян оказались там, то почувствовали себя как рыба в воде - быстро наладили свой теневой бизнес, обкатали криминальные схемы, наладили устойчивые связи через церковь и тем самым органично вписались в полукриминальное калифорнийское общество, не забыв об отряде боевиков для отражения атак со стороны прочих уличных гангстеров, используя их не только в криминальных разборках, но и для актов устрашения в отношении политических оппонентов, как это случилось на днях с азербайджанскими манифестантами.

Вышедшие на акцию азербайджанцы, вне всякого сомнения, мужественные люди, так как знали, в какой среде они живут, точно знали, что столкновений с армянскими боевиками им не избежать, но, несмотря на это, все равно собрались перед консульством Азербайджана на акцию солидарности со своей исторической родиной.

В отличие от событий в Калифорнии аналогичные события в Бельгии вызвали у меня некоторое недоумение, хоть и не очень сильное. Мне довелось бывать в Брюсселе, ходить по его ночным улицам, и я могу по своему опыту сказать, что в центре города есть кварталы, которые на ночь оцепляет полиция, которая предупреждает прохожих, что с наступлением темноты там небезопасно. Одна из вечерних прогулок окончилась для меня там без ущерба и последствий только потому, что я сказал, что я из России, после чего местные маргиналы-клошары поспешили ретироваться, и еще потому, что я был не один, а в кампании еще трех крепких мужчин. Так что нравы в Брюсселе, по крайней мере, в вечернем, мало чем отличаются от калифорнийского, но полиция там чуть более эффективна.

Из истории я знаю, что именно Брюссель был местом нахождения штаб-квартиры армянской террористической организации New Armehian Resistance - "Новое армянское сопротивление", появившейся в 1978 году и влившей в 1983 году в ASALA-RM Монте Мелконяна. Так что традиции армянского радикального национализма (впрочем, другого и не бывает) и терроризма в Бельгии также очень сильны, а присущая бельгийскому обществу толерантность позволяет террористам спокойно существовать, пока не перейдут грань уголовного преступления.

Поэтому для меня нет ничего удивительного или сверхъестественного в том, что армяне оказались особо агрессивны именно в Лос-Анджелесе и Брюсселе - там для этого есть все условия, даже можно сказать, что питательная среда, были бы деньги для жизни. Сегодня я прочитал в прессе, что американская и бельгийская полиция провела задержания зачинщиков драк с армянской стороны. Это отрадно слышать, но надо помнить, что мало арестовать преступника, надо еще доказать его вину и осудить. Так что история с массовыми драками между армянами и азербайджанцами в США и Бельгии еще будет иметь свое продолжение.

Лейла Таривердиева