В Уфе расправились с активисткой, выступавшей против арменизации России

Армяне все-таки расправились с башкирской активисткой Рамилей Саитовой. Gradator.Ru в своем недавнем материале "Армянам приглянулась и Башкирия" предупреждал о подобном развитии событий. Так как армянское лобби, особенно в России, не оставляет безнаказанными любые попытки россиян возмутиться по поводу поглощения армянами их жизненненого пространства.

Как стало известно, суд Уфы арестовал на 10 суток общественницу Рамилю Саитову за "оскорбление" девушек по национальному признаку, сообщили в Кировском районном суде города.

Хотя никакого оскорбления как такового не было. Саитова, встретив в парке Уфы имени Александра Матросова большую, шумную кампанию девушек, поинтересовалась, откуда они? И сняла свой разговор с ними на камеру мобильного телефона.

Однако в материалах суда отмечено, что Саитова применяла "слова и выражения, имеющие лингвистические и психологические признаки возбуждения вражды, ненависти, унижения достоинства человека по отношению к группе лиц, выделяемой по признакам национальности, в частности, к лицам армянской национальности как к группе "приезжих", чем нарушила закон о противодействии экстремистской деятельности".

На самом деле, занятие экстремистской деятельностью - это привилегия армян, особенно на чужих территориях, но армян за это никто не судит. В самой Армении армян почти не осталось. Ереван экспортирует своих граждан захватывать просторы России и сеять везде семена "великой Армении" - от Крыма и Краснодара до Ростова и Башкортостана. При этом из моноэтнической Армении выжимают последние признаки русского и иного присутствия. Разве в Ереване был показательно наказан кто-то из тех, кто кричал и выходил с плакатами "Убирайтесь из Армении, русские свиньи!". Или разве привлечены к ответственности учредители газеты армян России, ежедневно выходящей под девизом фашиста Нжде "Ни дня без борьбы с турком!"?

Кстати, тюрки составляют половину России. Башкиры - тоже в основном тюрки, и могут воспринять давление на Саитову с политическим и религиозным подтекстом. Как отреагирует местное население на столь жесткое наказание в адрес тюркской общественницы? Башкирию недавно уже пытались раскачать на беспорядки, тоже не без участия армянского фактора. И ситуация с Саитовой также может перерасти в общественнное недовольство. Тем более, Саитова - экс-кандидат в главы Башкортостана.

Действующий глава региона Радий Хабиров, подпавший под влияние своей армянской супруги Карине Аветисян, пользуется большой поддержкой армянского лобби России.

При нем армянская диаспора Башкирии заметно возросла, в этот регион продолжается переселение армян, и показатели их численного превалирования в сравнении с представителями других народов, в том числе коренными башкирами, уже настораживают.

Рамиля Саитова в июле разместила видеоролик, в котором возмутилась тем, что в республике много армян. Саитова назвала армян, живущих в республике, оккупантами.

Но если слово "оккупант" является основой для ареста, тогда нужно пол Армении отдать под суд. В этой стране почти все называют русских "оккупантами", но там за это возводят в статус "героев", а в России за подобные высказывания в адрес армян сажают в тюрьму.

Армяне в Ереване выходят с лозунгами "Россия - тюрьма народов!", а сами уже оккупировали эту "тюрьму", и продолжают покидать "рай" в Армении, чтобы стать "заключенными" в России. Так оставьте в покое нашу "тюрьму"...

Саитова еще осмелилась разместить на обложке ролика фотографию Каринэ Аветисян - супруги главы Башкирии Радия Хабирова - с ее первой свадьбы. А в комментарии написала, что пока "башкорты тушат лесной пожар", армяне наслаждаются жизнью, "пилят бюджет", занимают учебные места и другие важные посты Башкирии.

В высказываниях Саитовой есть протест, есть критика, недовольство, но разве у граждан нет права на высказывание своего мнения? Если почитать армянские СМИ, мало не покажется ни шовинизма, ни фашизма, ни оскорблений в адрес русских. Опять же, без реакции.

А разве не права Саитова? Хоть кто-то в стране должен обратить внимание на арменизацию России?! Понятно, что армяне тут же пресекли этот единичный жест, чтобы никто не смел последовать ее примеру.

Саитова сообщила, что после публикации ролика получила многочисленные угрозы жизни и здоровью со стороны армян, которые ее терроризируют, демонстрируя национальную агрессию.

"Это не просто волна, это цунами агрессии. За то, что я подошла к девушкам и спросила, из какой они страны. Оказались армянки. Я спросила, откуда у нас столько армян. Я думала, это девушки из арабских стран", - уточнила она.

Оскорбления как такового нет, но Саитова будет сидет в тюрьме. А те, кто угрожал ей расправой, будут праздновать очередную армянскую победу над Россией и ее гражданами.