Российская МТС перечисляла миллионы долларов сыну Эльдара Махмудова

Деньги, отправленные через банковскую систему, оставляют следы и раскрывают любопытные связи. Российские СМИ получили доступ к документам одного из самых закрытых подразделений Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями - FinCEN, - которые оказались у Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и BuzzFeed News. Часть утекших в Сеть документов опубликовало российское издание "Важные истории".

Утечка документов американской финансовой разведки полна множеством сенсационных фактов. В частности, выяснилось, что сын проворовавшегося экс-министра национальной безопасности Азербайджана Эльдара Махмудова подозрительным образом получил в общей сложности 5.3 млн долларов от российской телеком-компании МТС.

Российские СМИ отмечают, что родственники бывшего азербайджанского министра нацбезопасности Эльдара Махмудова сколотили огромное коррупционное состояние.

"Глава внезапно разбогатевшей семьи - Эльдар Махмудов - был освобожден от должности министра нацбезопасности еще в октябре 2015 года. Это случилось во время большого уголовного расследования, которое привело к тому, что в розыске оказался друг и деловой партнер сына министра, а под уголовное дело о присвоении и растрате попал его родственник, занимавший руководящую должность в предприятии азербайджанского Министерства связи", - отмечается в статье.

Друг и партнер сына бывшего министра нацбезопасности - предприниматель Аяз Керимов - владел и руководил офшорной компанией Caspian Telecommunication Ltd с Британских Виргинских островов, которая, несмотря на почти полную безвестность, стала крупным игроком на рынке связи Азербайджана. Офшорной компанией распоряжался сын экс-министра нацбезопасности - Анар Махмудов, а ее бизнес разрастался: в 2015 году "дочка" этой офшорной компании (Cartburg Networks Corp) подписала в Баку соглашение с белорусским "Белтелекомом" на оказание услуг международной электросвязи. При торжественном подписании документа присутствовал тогдашний министр связи Азербайджана (впоследствии его тоже отстранили от должности после того, как началось расследование).

По данным файлов американской финансовой разведки, гигант российского телекоммуникационного рынка - компания МТС - с 20 ноября 2015 года в несколько переводов заплатила Caspian Telecommunication больше 5,3 миллиона долларов.

Владелец Caspian - Аяз Керимов - в Азербайджане объявлен в розыск в 2016 году. Обвиняемым по уголовному делу о присвоении и растрате средств в особо крупных размерах он стал в декабре 2015 года - всего через несколько месяцев после того, как его офшорная фирма получила миллионы долларов от МТС.

В МТС российским журналистам сообщили, что у компании "нет и никогда не было бизнеса в Азербайджане". Платежи объяснили тем, что в декабре 2013 года МТС и Caspian Telecommunication "заключили типовой договор об услугах международной связи, по которому стороны осуществляли обычный двусторонний обмен голосовым трафиком на мобильные номера МТС в России, Украине и Армении, а также на мобильные и фиксированные номера в Азербайджане". В МТС подчеркнули, что договор действовал в 2014 и 2015 годах, и его рамках платежи за обмен трафиком осуществлялись в обе стороны.