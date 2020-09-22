Севрский договор: макулатура как национальный миф Армении

Можно ли реанимировать давно истлевший скелет и придать ему черты давно почившего в бозе человека? Некромантия, скажет неискушенный в перипетиях региональной политике читатель и будет прав, но отчасти.

"Некрономикон" нынешних властителей армянских дум предусматривает все, не только страшных тварей и потусторонних существ - бестелесных духов и пожирателей жизней - но и вполне обыденных, даже сугубо меркантильных вещей, что на великом и могучем квалифицируются как "политические договора и международные договора".

Версальский мировой порядок давно издох, его конвульсии уже превратились в вялый отголосок венгерского Трианона и упавшего до ультразвука эха польского "Чуда на Висле".

Армяне вытащили из тленной пыли Севрский договор и, нарисовав пентаграмму, начали призывать дух вымершего документа, заунывно причитая о своей юдоли печали.

Премьер Армении Никол Пашинян же утверждает, что-де "как Версальский договор устанавливал мир в Европе, так и Севрский - на территориях Передней Азии, ранее принадлежавших Османской империи".

Для Армении сегодня выдуманный им же самой "армянский вопрос" утерял как фактологическое, так и историческое, а также практическое. Самая большая ложь армян ныне ими воспринимается исключительно как меркантильно-денежное и гуманитарное измерение. Другое дело армянская диаспора, неустанно кричащая о том, что по Севрскому договору 1920 года Армения могла стать Великой, естественно, "от моря до моря".

Официальный Ереван сейчас этот дискурс исторически, политически и геополитически пытается реанимировать. Но вырваться из капкана мифов армянам будет непросто.

Но сперва о главном.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время своего интервью трем азербайджанским телеканалам также обозначил свои позиции по совместным азербайджано-турецким учениям. По его словам, они проводятся и будут проводиться столько, сколько нужно. Эти учения нужны нам, нужны Турции, нужны региональной стабильности.

По очень простой причине: Армения является угрозой для региональной стабильности всего Южного Кавказа. Ереван всегда выступает с территориальными притязаниями против Турции. Это нашло отражение, закреплено в армянской конституции.

"Сегодня Армения пытается "оживить" Севрский договор. Хотя ни один умный историк, политик никогда не позволит этого, потому что это станет их концом. Как живущая в нищете маленькая страна, построившая государство не на своих землях, может выдвигать притязания против такой страны, как Турция, как может ее обвинять? Посмотри хотя бы на свой потенциал и на потенциал Турции. Однако их ненависть к Азербайджану и Турции, к нашему народу направляет это иррациональное мышление, как говорится, в опасное русло", - заявил глава государства.

Таким образом, наши тесные связи с Турцией и впредь будут развиваться, как сказал великий лидер Гейдар Алиев, на основе принципа "Одна нация, два государства". Мы вместе во всех вопросах, рядом друг с другом в каждом вопросе.

Вернемся к Севрскому договору.

Абсурдная позиция Армении о том, что этот договор - исторический факт, и был составлен на основе самых передовых идей того периода, являются совершенным бредом.

Если Севрский договор "устанавливал мир", то почему же тогда он сопровождался войной, его отвергшей? Почему также и Версальский договор, вопреки утверждению Пашиняна, нес не мир, а войну? Потому что и тот и другой были несправедливыми. Почему спустя 100 лет после Севрского договора на Ближнем Востоке трещат установленные им линии границ Сайкса - Пико? Не потому ли, что линии эти в значительной своей части пали сразу же в 1920 году, так и не закрепившись?

Ереван также забывает, что представители Армении еще 2 декабря 1920 года подписали Александропольский мирный договор с Турцией, перечеркнувший Севр. И потом в тексте Лозаннского договора от 24 июля 1923 года вообще нет ничего о восточной границе Турции, которая на тот период проходила с СССР. Современная Армения является правопреемником Армянской ССР, которая подтвердила границу с Турцией, установленную российско-турецким Московским договором о дружбе и братстве от 16 марта 1921 года, собственным Карским договором от 13 октября 1921 года (статья 4-я). Кроме того, по статье 2-й этого договора правительство Социалистической Советской Республики Армении согласилось "не признавать никаких международных актов, касающихся Турции и не признанных Национальным Правительством Турции, представленной ныне ее Великим Национальным Собранием", т. е. не признавать именно Севрский договор. Если же современная Армения отказывается признать Карский договор 1921 года как договор "советский", то ситуация возвращается к Александропольскому договору декабря 1920 года. Отказ современной Армении и от Александропольского договора ведет к ситуации состояния войны с Турцией на момент перемирия от 18 ноября 1920 года. Это означает, что современная Армения не имеет границы с Турцией, признанной последней, а между двумя государствами существует состояние войны.

Армяне надеялись тогда осуществить свою мечту с помощью членов Антанты.

Но их надеждам не суждено было оправдаться. К примеру, армянским делегатам сказали в британском правительстве, что их корабли не могут плыть по горам и скалам Армении. Севрский договор был отвергнут Великим Национальным Собранием Турции и разорван как ненужный лист бумаги. Турецкий народ начал войну за независимость. Воспользовавшись тем, что турецкий народ воевал на нескольких фронтах, армянские дашнаки открыли новый фронт против Турции, совершили массовую резню мирного населения. И в этот раз армяне не стали достойным противником.

Армения не участвовала в Лозаннском договоре, и последний ее по части границ не касался. Не предусматривал этот договор по своему тексту и присоединение к нему других, возможно, заинтересованных участников.

На конференции в Лозанне государства, на которых надеялись армяне, даже не посмотрели в сторону армянских делегатов, и они были вынуждены вернуться несолоно хлебавши.

Турецкая армия вскоре разгромила дашнакские силы и 2 декабря 1920 года подписала Александропольский (Гюмрийский) мирный договор, а Армения вынужденно взяла на себя ряд обязательств.

Если бы руководство Армении, особенно в последнее время оставляющий впечатление полного неадеквата Никол Пашинян, прочитало бы эти обязательства, то все было бы иначе. Напоминаю некоторые условия договора: Армения обязалась выплатить компенсацию за ущерб, нанесенный во время войны, но турецкое правительство, проявив благородно отказалось от этой компенсации, для наблюдения за выполнением условий договора к Еревану должен был быть приставлен делегат правительства Турции, а также другие.

Бывший журналист Никол Пашинян не знает историю? Не думаем, скорее, отлично знает лозаннское фиаско армян. Если Армения настаивает на "исключительной юридической силе" клочка макулатуры под названием Севрский договор, то что, кто и как может помешать Турции отправить свой военный контингент в Лорийскую, Котайскую области Армении? Какая сила и как спасет тогда Армению, ведь все будет по духу и букве договора, с которым армяне несутся, как с писаной торбою?!

Очень "быстро" забывающие ими же самими подписанные международные договора и документы, армяне рискуют навлечь на себя неисчислимые беды.

Хотя что можно ожидать от истеблишмента и официальных лиц государства, управляемым новоявленным аватаром гнусного карлика Агнуса...

Эльчин Алыоглу,

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az