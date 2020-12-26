В ноябрьском номере авторитетного российского журнала "Национальная оборона" опубликована статья "Вторая карабахская война: Азербайджан победил, Армения капитулировала". В этом материале проводится подробный обзор военной победы, которую одержала азербайджанская армия под руководством Верховного Главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева. Авторы материала обстоятельно проанализировали победоносные действия подразделений ВС Азербайджана. В статье подробно описано, как благодаря Президенту Ильхаму Алиеву был полностью развеян миф о "непобедимости армянской армии" и доблестная азербайджанская армия показала, что Азербайджан - это нация воинов и победителей.

Отметим, что этот журнал обладает широкой аудиторией в России и на международном уровне, включающей представителей официальных государственных структур, дипломатов, политических и военных экспертов, исследователей и других специалистов.

Предлагаем вашему вниманию выдержки из материала журнала "Национальная оборона":

Cорок четыре дня длился вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе, начавшийся 27 сентября.

Исходом противостояния Армении и Азербайджана в регионе стало полное поражение армянской стороны и фактическая капитуляция Никола Пашиняна. Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. По итогам боевых действий и подписанного трехстороннего соглашения Армения потеряла весь так называемый "пояс безопасности" (семь оккупированных армянскими войсками районов Азербайджана) и Нагорный Карабах - статус того, что осталось от так называемой "НКР" - в соглашении не определен. Баку предлагает проживающим в регионе армянам, которых считает гражданами Азербайджана, культурную автономию - и не более того.

Следствием военных неудач стал острый политический кризис в Армении. Люди вышли на массовые митинги. Протестующие обвиняют премьер-министра Пашиняна в предательстве. В отставку отправлен министр обороны Давид Тоноян.

Задуматься о происходящем Еревану надо было еще летом, после июльских боев на границе между Азербайджаном и Арменией. На психологическом уровне как в "НКР", так и в самой Армении опирались на воспоминания о победе 1994 года. Несмотря на очевидное численное и качественное превосходство азербайджанской армии по состоянию на 2020 год, армяне подпитывались легендой о том, что "мы тогда победили, и сейчас и до Баку дойдем". Снисходительное отношение к Азербайджану привело армян к утрате бдительности и просто расхлябанности.

При этом за последние годы Ереваном были утрачены доверительные отношения с Москвой, контакты в разведывательной сфере были фактически свернуты. За период нахождения у власти многовекторного Никола Пашиняна сменилось четыре руководителя Службы национальной безопасности, постоянно тасовались кадры в Минобороны и Генштабе ВС Армении. Российская сторона в такой обстановке была не готова делиться разведданными с Ереваном. Все это сопровождалось в Армении антироссийской риторикой, помноженной на национальную спесь.

Армения оказалась полностью не готовой к войне. Уже на пятый день боевых действий, как признали в Ереване, дезертировало 1500 армянских военнослужащих, отказавшихся воевать. К концу войны число армянских дезертиров составило уже 10 тысяч человек.

С началом боевых действий 27 сентября азербайджанская армия перешла в контрнаступление по всей линии соприкосновения. На северном участке фронта азербайджанские горнострелковые части и спецназ смогли установить контроль над горной вершиной на хребте Муровдаг. На этом продвижение азербайджанцев на севере остановилось, начались позиционные бои.

На северо-востоке наступление развивалось успешнее, но медленно. Азербайджанцы продвинулись по долине реки Тертер, заняли там несколько крупных населенных пунктов, но также остановились. Как теперь становится ясным, в действительности военное командование Азербайджана лишь имитировало, что увязло в боях на северном и северо-восточном направлениях - чтобы ввести армянское военное командование в заблуждение, на самом деле сконцентрировав основные силы на выглядевшем более перспективном продвижении на юге с общей целью выхода к Лачинскому коридору и далее на Шушу (взятие которой являлось для Баку главной стратегической и символической целью).

Азербайджанские войска кинжальным ударом продвинулись вдоль реки Аракс вплоть до Зангелана, после чего развернулись на север. Сражение в приграничной с Ираном зоне было проиграно армянской армией. Последняя попытка зацепиться за Зангелан в итоге привела к хаотичному и беспорядочному отступлению армянских частей к Лачину. Там азербайджанская армия сменила тактику и сделала ставку на проникновение в горную зону диверсионно-разведывательных групп при поддержке ударных БПЛА.

Отдельно стоит сказать, что армянская сторона даже не пыталась организовывать контратаки силами до батальона и выше. Вся тактика сводилась к пассивной обороне, и по какой-то непонятной причине даже в выигрышной оперативно-тактической обстановке армянские части не помышляли о контратаках. А сидя в окопах, войну не выиграешь.

Ключевым моментом войны стали бои за Шушу. Несколько азербайджанских батальонов совершили тяжелейший бросок через горно-лесистую местность и вошли в город, где в ожесточенных уличных боях разгромили обороняющиеся силы армян. После этого с военной точки зрения дальнейшее сопротивление армянской группировки в Нагорном Карабахе потеряло всякий смысл. Она была бы просто уничтожена, поэтому Пашинян по предложению Москвы подписал трехстороннее соглашение, поставившее точку в войне, которую Ереван проиграл.

Когда Еревану стало уже ясно, что война фактически проиграна, с территории Армении было нанесено несколько ночных ракетных ударов по азербайджанским городам, находившимся далеко от линии фронта. Ракетным атакам с использованием оперативно-тактических ракетных комплексов "Точка-У" и "Эльбрус" были, в частности, подвергнуты Гянджа (второй по величине азербайджанский город) и Мингечевир с целью спровоцировать Азербайджан на аналогичный военный ответ, а затем обратиться за помощью к России и ОДКБ в качестве "жертвы агрессии". Однако данная тактика успеха Армении не принесла - в Баку заявили, что будут воевать с противником только на поле боя и атаковать армянские города не станут.

В целом следует констатировать, что причины поражения Армении в нынешней войне лежат в вопросах стратегии, разведки и отчасти в психологии. Изначальная конфигурация линии фронта не была совсем уж проигрышной для Еревана, если бы тот сумел организовать эффективную оборону на новых принципах.

Причем часть всех этих болезненных ошибок относится не только к периоду правления Пашиняна, но и его предшественников - Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. Хотя надо признать, что именно Никол Пашинян сделал все, чтобы война стала реальностью, постоянно провоцируя и оскорбляя Азербайджан.