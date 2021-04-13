Президент Ильхам Алиев: Некоторым реваншистским силам в Армении следует знать, что железный кулак остается на месте

Люди, командированные на освобожденные земли, и иностранные гости видят все своими глазами. Мы восстановим все освобожденные земли.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с награжденными военнослужащими после ознакомления с Парком военных трофеев.

"Мы просто никогда не должны забывать армянского варварства. Мы - очень добрый народ. Это - наше преимущество, но в то же время нельзя быть добрым, когда перед тобой варвар. Мы должны дать им такой ответ, чтобы они навсегда сохранили это в своей исторической памяти, чтобы это никогда не стерлось из их памяти, и не сотрется. Некоторым реваншистским силам, поднимающим сегодня там голову, следует знать, что железный кулак остается на месте, если понадобится, мы можем ударить так, что этому навсегда будет положен конец" - сказал Президент Ильхам Алиев.