Джейхун Байрамов встретился с послом Румынии

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов 13 апреля принял посла Румынии в Азербайджане Дана Ианку по случаю завершения его дипломатической миссии в стране.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Управление пресс-службы МИД Азербайджана, на встрече было выражено удовлетворение высоким уровнем развития двусторонних политических отношений между Азербайджаном и Румынией, основанных на стратегическом партнерстве. Стороны отметили наличие благоприятных возможностей для дальнейшего развития сотрудничества в различных сферах экономики, в том числе в энергетике и транспорте. Была выражена уверенность, что всестороннее сотрудничество будет успешно продолжено после снятия ограничений в связи с пандемией.

Министр Джейхун Байрамов подчеркнул, что развитие отношений с Румынией, как с первой европейской страной, подписавшей соглашение о стратегическом партнерстве с Азербайджаном, является одним из приоритетов для нашего государства.

Посол Дан Ианку выразил признательность за поддержку, оказанную ему для успешного выполнения дипломатической миссии. Напомнив ряд исторических событий, произошедших в Азербайджане за время его пребывания в должности посла, румынский дипломат отметил, что для Азербайджана начался новый исторический период, и в данном контексте новые возможности открылись для всего региона.

Министр поблагодарил посла за успешную работу в Азербайджане и пожелал успехов в дальнейшей дипломатической деятельности.