Президент Ильхам Алиев: Беларусь - наш друг, проверенный партнер

Беларусь - наш друг, проверенный партнер.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступая с заявлениями для печати с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.

"Конечно, Беларусь - наш друг, проверенный партнер, естественно, мы рассчитываем на ее активное участие не только в восстановлении освобожденных территорий. Также Беларусь и как партнер Армении, как страна, которая вместе с Арменией является членом ЕврАзЭС и ОДКБ, и страна, которая является близким другом Азербайджана, и авторитетная страна в мире, конечно, я уверен, что может сыграть важную роль и в будущем налаживании контактов между Арменией и Азербайджаном", - сказал глава государства.