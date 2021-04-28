Президент Ильхам Алиев: За поселок Миндживан шли ожесточенные бои

За поселок Миндживан шли ожесточенные бои.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе поездки в поселок Миндживан Зангиланского района.

"Здесь был Миндживанский железнодорожный вокзал. Ненавистный враг разрушил до основания и это здание, разобрал железную дорогу, вывез, продал, расплавил рельсы и использовал их для сооружения противотанковых укреплений. Это здание - очередная жертва, очередной свидетель армянского фашизма. Армяне разрушили, снесли, разграбили все наши здания - общественные здания, дома, мечети, музеи, украли и вывезли камни, построили для себя дома.

Мы изгнали их отсюда. Здесь шли ожесточенные бои. Шли ожесточенные бои за поселок Миндживан. Наши Вооруженные силы проявили здесь большой героизм, изгнали отсюда врага и освободили поселок Миндживан. После этого они, успешно продвигаясь до границы с Арменией, поселка Агбенд, выдворили врага с наших земель. Железная дорога будет отстроена заново, как и вокзал. Дан старт процессу реконструкции железной дороги. Она будет проложена от Горадиза до Агбенда. После этого железная дорога протянется по Зангезурскому коридору до Нахчыванской Автономной Республики. Зангилан с географической точки зрения относится к Восточно-Зангезурскому региону и находится в Восточном Зангезуре. Западный Зангезур тоже является нашей исторической землей, через эти земли пройдет Зангезурский коридор. Таким образом, основная часть Азербайджана соединится посредством железной дороги с Нахчыванской Автономной Республикой", - сказал глава государства.