Армянская марионетка по имени Франция

Грубость непозволительна. Но иногда можно. Особенно когда происходящее не допускает мягких выражений.

Так вот, Франция сорвалась с цепи. Иначе ее нынешнее поведение не назовешь.

Еще в период июльской провокации Армении на товузском участке госграницы французская сторона проявила радикальную азербайджанофобию и туркофобию. Эти особенности политики Парижа эпохи Макрона приобрели совершенно необратимый характер во время 44-дневной войны. Франция перестала дипломатично скрывать свои фобии и открыто встала на сторону Армении. Понятно, что находиться на стороне оккупантов и выступать против признанной всем миром (и даже самой Францией) территориальной целостности Азербайджана дело непростое и дурно пахнущее. Отсюда постоянная нервозность и истерика, резкие движения и перепады от недипломатичных обвинений в адрес Баку и Анкары до неожиданных уверений в вечной дружбе. Французские власти при Эмманюэле Макроне окончательно превратились в марионеток армянской диаспоры, дергающей в нужный армянам момент за нужные ниточки. При этом армянство как бы не при чем, а инициатором нового "крестового похода" и защитником армянских интересов Париж выступает вроде как по собственной инициативе, исходя из желания спасти мир от "диких мусульман".

Как и многие другие страдающие от комплексов западные политики, нынешнее руководство Франции хватается за конфессиональную идею и нагнетает исламофобию, стараясь тем самым спасти свою репутацию, точнее, отвлечь внимание от собственных "детских страхов" и проблем страны. И французы, судя по всему, действительно начали забывать в последние месяцы о своих проблемах, пропаганда, вдохновленная непонятной ненавистью к Турции и Азербайджану и личной неприязнью французского руководства к турецкому лидеру, переориентировала внимание одурманенных исламофобией граждан и проплаченных диаспорой СМИ в сторону Южного Кавказа. Средства массовой информации, мэры городов, парламент - все во Франции, стране-сопредседателе Минской группы ОБСЕ, занимаются сегодня обеспечением армянских интересов, к интересам самих французов никакого отношения не имеющими.

Накануне депутат французского парламента (от департамента Валь-д'Уаз) Франсуа Пуппони внес новую резолюцию, призывающую Францию потребовать от Парижа надавить на Азербайджан и заставить вернуть Армении диверсантов, задержанных после завершения войны на освобожденных землях. Как утверждает армянский лоббист, который никогда не упускает момента попасться на глаза диаспоре и продемонстрировать свою лояльность, действия Баку "полностью противоречат нормам международного права и Женевской конвенции". Франция, по его мнению, должна призвать Азербайджан освободить их.

Нет сомнений, что резолюция будет принята Сенатом. Но что с того? Что представляет собой Франция, чтобы суметь надавить на Баку и принудить его к чему-то? Помнится, в период 44-дневной войне не было часа, чтобы из Парижа не доносилось какого-нибудь требования. Диаспора в те дни дергала за ниточки особенно активно и поставила Париж, не побоимся этого слова, в идиотское положение. Страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ оказалась в роли, пардон, цепного пса за забором с соответствующей надписью.

Давать советы последнее дело, но все же хотелось бы заметить, что поддерживать армянских агрессоров можно было в более дипломатичной форме, подобающей такой старой "демократии", как Франция. Переходить на личности и пытаться выставить освобождение Азербайджаном своих международно признанных территорий как войну против христианства - это было огромной ошибкой и страшной глупостью. Был момент, когда Париж вдруг изменил на какое-то время политику, но это быстро закончилось и антиазербайджанская истерия приобрела еще больший размах, словно французские власти искупали вину перед армянами за этот миг просветления.

Ни у Франции, ни у кого другого нет никаких инструментов давления на Азербайджан. Прежде имелся карабахский конфликт, который различные силы пытались использовать против Баку, хоть и безуспешно. Теперь же армянофилы лишились и этой возможности, поэтому совершают одну глупость за другой. Вспомним, что в ноябре прошлого года Сенат Франции принял резолюцию, признающую несуществующую "НКР" (!!!). После того, как в Баку заговорили об исключении этой страны из сопредседателей МГ ОБСЕ, из Парижа пошли уверения, что парламент просто развлекается, а на самом деле Франция признавала и признает территориальную целостность Азербайджана.

Сегодня проармянские круги пытаются обыгрывать и обсасывать тему диверсантов. Мсье Пуппони в своей утомительной длинной резолюции хочет доказать, что, не возвращая арестованных вооруженных бандитов, Азербайджан нарушает какие-то там резолюции и конвенции. Пустое занятие, потому что на самом деле Азербайджан ничего не нарушает, и это может объяснить ему на пальцах любая серьезная международная инстанция, любой не подверженный фобиям юрист. Баку всегда действовал и действует в рамках международного права, в этом сила его позиции.

Позиции же Армении и ее защитников всегда были слабы. Эмоции, одни эмоции, не подкрепленные ничем, кроме личных предпочтений и, что уж там, конфессиональных симпатий. Армянство всегда пыталось выезжать на "христианском братстве", и во Франции это ему удавалось лучше всего. В этой стране исламофобия с легкой руки Макрона уже превращается в часть национальной политики.

На днях консервативный журнал Valeurs Actuelles опубликовал открытое письмо бывших французских военных и чиновников жандармерии, призывающее президента, правительство и парламент принять бескомпромиссные меры против исламизации. Авторы воззвания расписывают ужасы, которыми грозят стране мусульмане с их верой, потому что исламисты, дескать, виноваты в том хаосе, который сложился в стране, и во всех ее проблемах.

Туркофобия и исламофобия во Франции выражается самым безобразным образом. От неподабающих заявлений на официальном уровне до террора против нехристиан на уровне общества. Проявлением ненависти является инцидент, произошедший в день "геноцида армян", когда толпа армян из сорока человек (хотя слово "человек" тут неприемлемо) напала на турецкую семью. Кого-то там по факту задержали, но по какой статье, интересно, будут привлекать армянских мерзавцев к ответственности? Если привлекут вообще. При нынешнем уровне фобий армянских нацистов вполне могут оправдать.

Но нельзя не отметить, что ненависть к Турции и Азербайджану во Франции определяется не только армянским влиянием, но и принадлежностью наших стран к исламскому миру. Армянство просто использует эту очень удобную для армянского дела особенность. Не случайно участие наемников из Франции во второй карабахской войне расценивалось французским обществом как участие в "священной войне" и ни коим образом не осуждалось.

Сегодня Франция полностью взяла на себя защиту интересов армянства. Фальшивый "геноцид" Парижем уже успешно признан, признано и уже несуществующее сепаратистское образование на территории азербайджанского Карабаха. Осуждается в самых сочных тонах якобы "разрушение христианского наследия" в Карабахе, осуждается не выдача диверсантов и так далее. Французская сторона почему-то считает себя вправе говорить с другими странами на повышенных тона. При этом в истории самих французов есть множество позорных страниц. Не нужно углубляться в средневековье, достаточно заглянуть в середину прошлого века. На самом деле Франция последняя, кто имеет моральное право обвинять кого-то в "геноциде", применении силы, варварстве и вандализме. В период колониального правления в Алжире с 1830 по 1962 годы французами были истреблены миллионы мирных алжирцев. А истеривших по поводу Парка трофеев в Баку французских политиков и чиновников хотелось бы отправить на экскурсию по собственным музеям, где хранятся тысячи черепов убитых жителей Алжира, - посмотреть на собственные деяния и прикусить языки.

В конце концов, если Францию так волнует тема геноцидов, пусть ее Сенат обсудит геноцид алжирского народа, совершенный французами уже после принятия всех конвенций по правам человека и введения самого термина "геноцид". Пусть сделает этот шаг и докажет, что никто не дергает ее президента и парламент за веревочки и языки.

Кстати, американскому Конгрессу тоже можно посоветовать признать геноцид почти ста миллионов индейцев. Но это уже другая история...

Зульфугар ИБрагимов