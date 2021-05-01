Выпады против Турции и Азербайджана являются выпадами и против России

Признание американским лидером событий 1915 года в Османской империи, скитающихся армянами и некоторыми странами "геноцидом", является ударом по Турции, которая стала проводить самостоятельную политику на международной арене, несмотря на то, что считается членом НАТО, то есть союзником США. Тем самым Штаты пытаются пресекать любое неповиновение своим интересам, но в случае с Турцией американцы рубят сук, на котором сидят.

Об этом сказал в беседе с Day.Az известный российский эксперт по международным конфликтам Евгений Михайлов.

По мнению Михайлова, масштабные антитурецкие и антиазербайджанские акции, устраиваемые армянскими националистами в Армении и других странах, не добавляют взаимопонимания между народами и не дают никакого шанса на то , что армяне осознают ущербность своей национальной политики.

"Все это достаточно печально, и мне не хотелось бы думать, что такие варварские - а иначе не назвать - факты, как сожжение армянами манекенов, турецких и азербайджанских флагов, нападение на турецкие семьи, приведут к полномасштабной конфронтации на Южном Кавказе. США не смогут влиять на политику Турции и Азербайджана в Карабахе. Более того, главный миротворец в регионе на данный момент - это Россия, миротворцы которой введены в зону разграничения и которая создала мониторинговый центр совместно с Турцией. Поэтому считаю, что выпады против Турции и Азербайджана в нашем случае являются выпадами и против России, создавшей совместно с этими странами новый полюс влияния и, соответственно, противодействия интересам США", - сказал наш собеседник.

Российский эксперт отметил, что Ереван, как обычно, двуличен и пытается усидеть на двух стульях. Прося защиты у России и улыбаясь ей, он тем временем заигрывает с США с целью вновь разжечь войну, в которой он уже не будет участвовать. К сожалению, народ Армении в очередной раз подставляют свои же правители и лидеры диаспоры. Однако, по мнению Евгений Михайлова, разумный подход к решениям проблем между странами все же победит, и американцы вновь останутся с носом, как остались вне разрешения карабахского конфликта.

Лейла Таривердиева