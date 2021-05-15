Перестрелка на границе с Ираном

15 мая около 16:00 трое неизвестных нарушили государственную границу вблизи села Гендере Ярдымлинского района.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Государственной пограничной службы, нарушители не подчинились приказу "остановись" пограничников, открыли огонь по пограничникам, бросили свой груз и попытались скрыться с места происшествия.

В результате огня, открытого со стороны нарушителей границы, старший лейтенант Эйвазов Самир Эльмар оглу и младший сержант Алимов Фарид Эльчин оглу получили ранения. Военнослужащие немедленно были эвакуированы в медицинское учреждение, но спасти их жизни не удалось.

На месте происшествия было обнаружено около 10 кг наркотических веществ.

Территория была закрыта, и для контроля с воздуха была применена пограничная авиация. В результате оперативно-войсковых мероприятий один из нарушителей был задержан, поиски остальных продолжаются. Принимаются меры по установлению личности нарушителя границы. Известно, что он является гражданином Ирана.

По поручению начальника Государственной пограничной службы на место происшествия командирована группа офицеров во главе с заместителем начальника ГПС - командующим пограничными войсками генерал-лейтенантом Аразом Мамедовым.

Об инциденте проинформированы соответствующие правоохранительные органы и иранская сторона.