Азербайджанская армия уничтожила идею "миацума"

За две недели до дня парламентских выборов в Армении у меня сложилось стойкое ощущение, будто все политики там в одночасье стали на одно лицо. Нет даже намёка на оригинальность субъективного видения смысла и перспектив развития страны. Есть только тотальный кризис идей и коллапс сознания. Все кричат о гибели страны, надежд и амбиций, но никто не готов предложить внятной программы на будущее.

Как передает Day.Az, об этом на своей странице в Facebook написал российский историк, политический аналитик, профессор Олег Кузнецов.

По мнению профессора, причина этого проста, и о ней не раз говорилось раньше.

""Третья" Республика Армении создавалась под реализацию идеи миацума - объединения всех армян Кавказа в одно государство. Но как только эта идея была уничтожена азербайджанской армией осенью прошлого года, то сразу исчез смысл существования этой страны. Сейчас в Армении судорожно ищут ответ только на один извечный русский вопрос: "Кто виноват?", но никто не задумывается над вторым не менее извечным русским вопросом: "Что делать?". Армяне на время отчасти стали русскими, но это их никак не спасает", - написал российский историк.

Политический аналитик считает, что Армения сегодня не готова смотреть в будущее, что и не удивительно, так как там все годы существования страны усиленно конструировали ее прошлое.

"Поэтому у армян за всю многовековую выдуманные ими же для самих себя историю государственности так и не сформировались привычки думать наперёд. Вот и сейчас мы видим у них стремление отмотать время назад, хотя бы на год. Но сделать это объективно невозможно, однако очень многим в Ереване этого хочется. А когда нет реального видения перспективы, то не может быть и многообразия мнений на этот счёт. "Краски стерты, лица тусклы, то ли люди, то ли куклы...", - пел Андрей Макаревич вместе с "Машиной времени". Эта цитата из их песни "Марионетки" лучше всего отражает предвыборные настроения в Армении, абсолютно все политические и олигархические элиты которой до сих пор остаются марионетками бредовых идей своего якобы былого тысячелетия назад величия", - подчеркнул он.

Как подчеркнул профессор, сейчас в Армении все боятся думать о будущем, своём собственном и страны.

"Именно в этом заключается трагизм ее внутриполитической ситуации, когда ни у кого нет воли признаться в том, что жизнь оказалась прожита зря, надежд на будущее без добровольного отказа от иллюзий нет и быть не может. Вчера не наступит, наступит только завтра. А к этому в Ереване сегодня, похоже, не готов никто", - резюмировал Олег Кузнецов.