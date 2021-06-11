https://news.day.az/politics/1351711.html Азербайджанская армия закрепляется на освобожденных территориях – репортаж Trend TV
Азербайджанская армия закрепляется на освобожденных территориях – репортаж Trend TV
Сегодня Министерство обороны Азербайджана организовало медиа-тур по модульным воинским частям, созданным на освобожденных территориях.
Съемочная группа Карабахского бюро Trend посетила воинскую часть и ознакомилась с созданными условиями, передает Day.Az.
В ходе медиа-тура было отмечено, что основная цель - это создание современных воинских частей, оснащенных современным оборудованием, для организации службы и боевой деятельности личного состава Министерства обороны на освобожденных территориях, а также создания бытовых условий для военнослужащих.
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