Джейхун Байрамов обсудил двусторонние отношения с главой МИД Гвинеи-Бисау

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел в Анталье двустороннюю встречу с министром иностранных дел Гвинеи-Бисау Сьюзи Карла Барбосой, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на МИД.

На встрече, состоявшейся в рамках Дипломатического форума в Анталье, были обсуждены отношения между Азербайджаном и Гвинеей.