https://news.day.az/politics/1353949.html Джейхун Байрамов обсудил двусторонние отношения с главой МИД Гвинеи-Бисау - ФОТО
Джейхун Байрамов обсудил двусторонние отношения с главой МИД Гвинеи-Бисау - ФОТО
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел в Анталье двустороннюю встречу с министром иностранных дел Гвинеи-Бисау Сьюзи Карла Барбосой, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на МИД.
На встрече, состоявшейся в рамках Дипломатического форума в Анталье, были обсуждены отношения между Азербайджаном и Гвинеей.
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