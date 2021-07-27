Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершил блицвизит в западные регионы страны, в ходе которого посетил Дашкесанский, Нафталанский, Геранбойский районы, а также второй по величине город страны-Гянджу.

В ходе поездки в этот регион Азербайджана, Президент Ильхам Алиев дал развёрнутое интервью Азербайджанскому государственному телевидению, в котором ответил на вопросы, посвящённые послевоенному развитию страны, проводимым в стране экономическим реформам, отношениям с Европейским Союзом, ролью Азербайджана в Движении Неприсоединения, отношениям с Россией и перспективам мирного соглашения с Арменией.

Умение Президента Ильхама Алиева отвечать на самые сложные вопросы собеседника, раскрывая суть происходящих событий многим известна, что отлично проявилось в ходе Второй Карабахской войны, когда представители ведущих средств массовой информации мира, как бы на перебой, соревновались в том, чтобы получить ответы на вопросы у первоисточника.

На этот раз, Глава Азербайджанского государства, отвечая на вопросы АЗТВ, дал развёрнутую картину развития страны на современном этапе, перспективных планов и внешнеполитических аспектов проводимой им политики.

Прежде всего нужно отметить программное значение интервью Президента Ильхама Алиева, которое можно рассматривать, как план действия, по которому Азербайджан будет идти в обозримом будущем.

Рассказав об итогах экономического развития страны, глава государства особо отметил тот факт, что не смотря на огромный ущерб мировой экономики от пандемии коронавируса, затронувшая в том числе и экономику страны, за первое полугодие 2021 года Азербайджану удалось остановить падение экономики, и даже обеспечить её рост на 2%.

Уже можно сказать, что Азербайджан постепенно выходит из экономического кризиса, поразившего весь мир, в результате пандемии коронавируса.

За этими цифрами стоит гигантская работа, проведённая руководством страны по стимулированию экономического роста и проведению реформ.

Как известно, Азербайджан, который из-за введения режима карантина в 2020 году, был вынужден закрыть границы, лишившись успешно развивающегося сектора туризма (став в последнее время одним из самых популярных мест для иностранных туристов), который приносил существенные доходы, создавая рабочие места в сфере обслуживания.

Безусловно, что победоносная Вторая Карабахская Война также потребовала значительных расходов, что не могло не сказаться на росте ВВП страны.

При всем этом, благодаря вовремя принятых руководством страны мерам, Азербайджану удалось остановить это падение и перейти к восстановлению экономики, остановить рост инфляции.

Особой гордостью главы государства является то, что всего этого удалось достигнуть за счёт роста ненефтяного сектора, в том числе промышленного производства и сельского хозяйства.

Президент Ильхам Алиев в своём интервью особый упор сделал на том, что будущее экономическое процветание страны зависит также и от развития горнодобывающей промышленности.

Этот сектор экономики имеет большое будущее, учитывая то, что Азербайджан имеет достаточные запасы сырья, в том числе железной руды, золота, серебра.

После возвращения оккупированных территорий, богатые запасами залежей полезных ископаемых, которые незаконно разрабатывались иностранными компаниями, есть возможность увеличить добычу, а также экспортировать не сырье, а конечный продукт, избавив страну от импортной зависимости, например в сфере металлоконструкций.

Тот позитивный оптимизм, который высказал Президент Ильхам Алиев, показывает, что одним из главных приоритетов развития Азербайджана является увеличение экономики страны за счёт внутренних резервов, повышение доли ненефтяного сектора экономики, применение современных технологий, в том числе зелёной энергетики, а также повышение продуктивности сельского хозяйства.

Следует отметить, что не смотря на то, что пандемия коронавируса ещё продолжается, глава Азербайджанского государства смотрит вперёд и считает необходимым увеличить туристический потенциал страны, в особенности в западных регионах. Например, Нафталан, который имеет уникальные грязи, которые не имеют себе равных в мире.

Президент Ильхам Алиев никогда не скрывает то, что наряду с успехами ещё есть недостатки и проблемы как в системе управления, так и в экономике. Всегда смело и правдиво говорит о них, показывает пути их устранения, предупреждая чиновников о том, что они слуги народа, а не их повелители.

Есть ещё проблемы с использованием государственных средств, нецелесообразные расходы и нерентабельные проекты, которые пытаются осуществить некоторые чиновники ради престижа.

Обо всём этом Президент Ильхам Алиев откровенно сказал в своём интервью, поделившись с народом о ещё существующих недостатках, которые нужно устранять.

Важную часть интервью составила информация об осуществляемых в стране инфраструктурных проектах, как на освобождённых территориях, так и в других частях Азербайджана.

Усилиями главы государства, Азербайджан становится важным международным хабом на пути из Азии в Европу.

Практическое завершение конфликта позволяет ещё более усилить этот компонент азербайджанской экономики, который уже стал одним из значительных источников доходов государства.

Достигнутые трёхсторонние Заявления и открытие новых транспортных коридоров, которые станут одним из рентабельных и безопасных логистических коридоров из Европы в Азию и обратно.

Строительство новых железных и автомобильных дорог осуществляется, в основном, за счёт средств Азербайджана, значительные средства от нефтяных доходов направляются в эту сферу экономики.

Президент Ильхам Алиев в интервью рассказал, как некие влиятельные силы пытались воспрепятствовать строительству железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, в угоду проармянским кругам и потерпели полную неудачу, так как блокировав финансирование международных финансовых структур, не смогли воспрепятствовать Азербайджану и Турции самим профинансировать этот важный стратегический проект.

Глава государства подчеркнул важность проектов, связанных с водоснабжением и ирригацией, которые выходят на первый план, в связи с климатическими изменениями в мире и борьбой за водные ресурсы.

В последнее время проекты, связанные с оптимизацией водопользования и строительством современных новых каналов, стали приоритетом в области мелиорации, которые помогут в развитии сельского хозяйства и увеличении экспортного потенциала.

Наряду с важной экономической составляющей интервью Президента Ильхама Алиева, следует обратить внимание на внешнеполитический аспект этого выступления.

Было раскрыто очень много важных моментов, которые позволяют понять концепцию курса, проводимого Азербайджаном.

Независимый внешнеполитический курс, который проводит Президент Ильхам Алиев, вывел Азербайджан в ряд ведущих мировых держав, с мнением которого считаются.

Недаром, став Председателем Движения Неприсоединения в 2019 году, именно Азербайджан превратил это Движение в одну из самых ведущих сил на международной арене.

Движение Неприсоединения, объединяющая более 120 стран под Председательством Азербайджана, стало инициатором принятия многих важных решений в различных международных организациях, в том числе и в ООН.

То, что Азербайджан стал не просто лидером, а сумел сделать так, что мировые державы стали считаться с голосом этого Движения, показывает, как от авторитета председательствующей страны зависит политический вес международной организации. Ввиду этого, срок полномочий председательства Азербайджана в Движении Неприсоединения единогласно продлен на один год.

Многие влиятельные страны и международные организации признают Азербайджан, как лидера региона Южного Кавказа, что в очередной раз подтвердил визит в регион Председателя Европейского Союза Ш. Мишеля.

Президент Ильхам Алиев отметил стратегический характер отношений с ЕС, подчеркнув то, что Азербайджан всегда готов к равноправному всестороннему сотрудничеству с этим влиятельным Европейским объединением.

Но при этом заметил, что некоторые круги в ЕС продолжают вести политику двойных стандартов по отношению к Азербайджану. Что конкретно проявляется в вопросе выделения средств ЕС для стран Южного Кавказа, когда жертве агрессии-Азербайджану выделяется мизерная сумма, по сравнению со страной агрессором-Арменией, на территории которой вообще нет ни разрушений, ни такого количества беженцев.

Такая политика наводит на мысль, что исламофобские и туркофобские силы в ЕС делают все, чтобы вместо сближения стран Восточного Партнёрства с ЕС, наоборот разделяют и саботируют эту программу.

Азербайджан никогда не просил никакой финансовой помощи, часто отказываясь от предложенных международными финансовыми институтами кредитов и займов, полагаясь на собственные силы.

С одной стороны ЕС заинтересован в обеспечении энергобезопасности Европы. С другой стороны Азербайджан, который является альтернативным источником энергоносителей для ЕС, подвергается несправедливой политике выделения средств в угоду определенным кругам.

Ведь практически готовое на 90% соглашение о стратегическом сотрудничестве между Азербайджаном и ЕС, которое отметил Президент Ильхам Алиев, тоже становится заложником этих двойных стандартов.

Азербайджан не собирается никого просить о помощи, как делают это лидеры соседней страны, не нуждаясь в подачках, за которые нужно расплачиваться своей независимостью.

Равноправные отношения со всеми странами-партнёрами, основанные на принципах невмешательства во внутренние дела и территориальной целостности, являются основой внешней политики главы Азербайджанского государства.

Поэтому отношения с Россией, стратегическим партнёром и близким соседом, заняли не менее важное место в интервью Президента. Близкие, доверительные отношения, которые установили Президент Ильхам Алиев и Президент Владимир Путин, являются основой для развития отношений между двумя странами.

То что Россия стала посредником в достижении прекращения огня и подписания трёхсторонних Заявлений, показывает, что российская сторона полностью принимает тот факт, что при любом раскладе должна уважаться территориальная целостность Азербайджана, как основа мира и стабильности в регионе.

Азербайджан всегда был искренен, когда строил и строит двусторонние отношения с Россией, всегда был верен данному слову и подписанным соглашениям, не "виляя хвостом" и не шантажируя тем, что в любой момент сбежит на Запад, если не получит той или иной помощи.

Эта ситуация и есть основа двусторонних отношений, причём азербайджанская сторона никогда не позволяла использовать свою территорию против кого-либо из своих соседей, включая Иран и Грузию.

Такая многовекторная внешняя политика Президента Ильхама Алиева позволила достичь многих успехов, включая подписание пятистороннего соглашения по статусу Каспийском моря, которое уже превратила это море "раздора" в одно из самых безопасных морей в мире.

Стоит подчеркнуть и то, что сотрудничество с исламским миром и сотрудничество с ОИС, которая объединяет страны мусульманского мира, занимает важное место во внешней политике Азербайджана.

Азербайджан, как образец светской мусульманской страны и мультикультурализма, где уважение к правам всех граждан, вне зависимости от вероисповедания, обеспечивается верховенством закона.

Это бесценный опыт, который был наработан азербайджанским народом веками, усилиями Президента Ильхама Алиева превратился в основу государственной национальной политики.

Поэтому, выдвигаемые Азербайджаном предложения в рамках ОИС и ИСЕСКО по продвижению мультикультурализма, могут основательно способствовать поднятию имиджа Ислама в мире, как религии мира и братства, который часто искажается исламофобскими кругами, желающими разжечь расовую и межконфессиональную ненависть.

Президент особо остановился на отношениях с братской Турцией, отметив, что подписанная Шушинская Декларация подняла отношения между двумя государствами на новый уровень, став основой для дальнейшего сближения двух братских стран, по принципу Общенационального лидера Гейдара Алиева "одна нация -два государства".

Союзнические отношения Азербайджана и Турции, построенные на принципах равноправного сотрудничества и взаимовыгодного партнёрства, основа мира и безопасности как в регионе, так и во всем мире.

Проанализировав интервью АЗТВ Президента Ильхама Алиева можно смело сказать, что активная наступательная внешняя и внутренняя политика, проводимая главой Азербайджанского государства, построенная на всестороннем развитии Азербайджана, уважении прав и свобод граждан, поступательном экономическом развитии и независимой внешней политики, приведёт страну к новым победам и успехам, выведя Азербайджан в первый ряд самых развитых и передовых стран мира, способствуя росту экономической мощи и влияния на международной арене.

Личный авторитет Президента Ильхама Алиева, завоёванный в нелёгкой борьбе с влиятельными противниками, есть результат того, что слова и дела азербайджанского лидера никогда не расходятся. Данные им обещания всегда безукоризненно исполнялись, что резко разнят его с некоторыми зарубежными коллегами, привыкшими говорить одно, а делать другое.

Азербайджан за короткое время стал важным влиятельным игроком на международной арене, с которым приходится считаться и уважать, что есть личная заслуга Президента Ильхама Алиева.

Пярвин Мирзазаде