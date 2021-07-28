Армения перешла к активным вооружённым провокациям на границе с Азербайджаном

Несмотря на трёхсторонние договорённости лидеров Москвы, Баку и Еревана о прекращении огня, ситуация на границе Азербайджана и Армении остаётся напряжённой. Военный эксперт и главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в беседе с News.ru объяснил, почему стороны никак не придут к соглашению по вопросу делимитации, передает Day.Az.

По его словам, МИД России неоднократно предлагал посредничество для решения этого вопроса. Позиция РФ совпадает с мнением Азербайджана, который также выступает за скорейший процесс делимитации.

"Делать это надо в спокойном режиме по советским топографическим картам, которые были выпущены в 1970-1980 годах. Они позволяют достаточно точно установить линию прохождения границы между тогдашней Азербайджанской ССР и Армянской ССР. Сделать это абсолютно необходимо, потому что делимитация границ и демаркация позволят избежать дальнейших неправильных толкований и снизить к минимуму число пограничных инцидентов", - сказал Коротченко.

Он подчеркнул, что армянская сторона этого не желает. Если вначале всё сводилось к заявлениям пропагандистского характера, то сейчас Армения перешла к активным вооружённым провокациям.

"Конечно, это не случайно. С одной стороны, Армения хочет сорвать процесс продления точной линии границы, а с другой - втянуть Азербайджан ещё в какие-то локальные, пограничные боестолкновения для того, чтобы, изобразив из себя жертву агрессии, обратиться за помощью к России и ОДКБ. А если это не получится, то обратиться к Евросоюзу, в частности к Франции. Это такая вот многоходовка, которую разыгрывает сегодня Армения, но, разумеется, это тупиковая и бесперспективная политика", - добавил Коротченко.

Он напомнил, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев несколько раз публично предлагал Армении заключить мирный договор и подписать взаимное признание границ, но Ереван на это не идёт, а, наоборот, формирует претензии территориального характера на азербайджанские земли.