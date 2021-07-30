Поддержка Азербайджана дает нам силу.

Как сообщает Day.Az, об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу написал на своей странице в Twitter.

Министр выразил благодарность министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову за соболезнования и слова поддержки в связи с пожарами на востоке Турции.

Министр также поделился изображениями азербайджанского и турецкого флагов, добавив в публикацию хэштег "Одна нация - два государства".