https://news.day.az/politics/1365913.html Поддержка Азербайджана дает нам силу - Мевлют Чавушоглу
Поддержка Азербайджана дает нам силу - Мевлют Чавушоглу
Поддержка Азербайджана дает нам силу.
Как сообщает Day.Az, об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу написал на своей странице в Twitter.
Министр выразил благодарность министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову за соболезнования и слова поддержки в связи с пожарами на востоке Турции.
Министр также поделился изображениями азербайджанского и турецкого флагов, добавив в публикацию хэштег "Одна нация - два государства".
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