Строительство аэропорта в Физули за считанные месяцы - чудо, которое не удавалось ещё никому

С октября 2020 года по настоящее время я фотографирую разрушения после оккупации Карабаха с 1992 года. Но даже половины пока отснять не удалось. Между тем восстановительные работы и новые планы, которые начались практически сразу (после победы Азербайджана - ред), показывают светлое будущее региона.

Как сообщает Day.Az, об этом на своей странице написал всемирно известный фотограф, кинорежиссёр Реза Дегати.

Фотограф отмечает, что основным препятствием являются миллионы наземных мин, установленных армянскими силами.

"И даже после подписания трехстороннего Заявления правительство Армении отказывается выдавать карты мин. Что нарушает все нормы международного права, становится причиной смерти мирных жителей и замедляет процесс реконструкции территорий.

Но проводимые здесь работы - поистине чудо. Нигде аэропорт не строят за считанные месяцы, как был построен аэропорт в Физули.

Первый самолет приземлится здесь 5 сентября!...", - резюмировал Реза Дегати.