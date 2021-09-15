Такие разные Франции: Le Figaro и Жан-Кристоф Бюиссон по ту сторону от правды

В Париже в пятницу, 10 сентября, попрощались с легендой кино Жаном-Полем Бельмондо, который умер в возрасте 88 лет. По всему Парижу разместили экраны с трансляцией похорон. Сама же церемония проходила во дворе Дома Инвалидов, где похоронен Наполеон. Участие в ней приняли полторы тысячи человек, в том числе президент Франции, чиновники, родственники, друзья и коллеги Бельмондо.

Гроб, покрытый национальным флагом, несли гвардейцы. В это время оркестр играл хорошо узнаваемую мелодию композитора Энио Морриконе из фильма "Профессионал", под которую герой Бельмондо трагически умирал в ленте.Невозможно было без слез и грусти смотреть эти кадры. Невозможно было не восторгаться такой Францией- страной великой культуры и традиций.

Тем удивительнее и неприятнее было увидеть совсем иную Францию. Заместитель редактора старейшего французского издания Le Figaro Жан-Кристоф Бюиссон, весьма своеобразно понимая свободу слова и мысли, провел совершенно оскорбительную и неуместную параллель между действиями азербайджанских военных в Карабахе и поведением талибов в Афганистане.

Он использовал неподтвержденную информацию о том, что боевики "Талибана" разрушили мавзолей легендарного Ахмад Шаха Масуда в провинции Панджшер и сравнил это "с разрушенными в Карабахе хачкарами и армянскими памятниками".Безусловно, это ложь. Безусловно и то, что это омерзительное и неуместное сравнение.

По хорошему, посольство Азербайджана во Франции имеет право на ответ, который Le Figaro обязан опубликовать. Потому, что таковы каноны свободы слова, таково право оклеветанной стороны на защиту своей чести и достоинства. В ответе можно и нужно привести множество фактов, доказывающих , мягко говоря, лживость и ошибочность утверждений мсье Бюиссона.

Можно и нужно указать на то, что армянскими оккупантами, которые как раз и действовали как вандалы, разграблена и уничтожена значительная часть духовного наследия азербайджанского народа - более 500 исторических и архитектурных памятников, 100 археологических объектов, 22 музея с 40000 экспонатов, 9 старинных дворцов, 44 храма, причем как мусульманские мечети, так и христианские церкви, в том числе и древние албанские. Можно и нужно указать на то, что в нескольких мечетях были устроены свинарники.Их установили армянские оккупанты и это тоже был факт вандализма.

Вандалом и носителем фашистской идеологии является второй президент Армении Роберт Кочарян, который изрек фразу о "генетической несовместимости армян и азербайджанцев". Недалеко от него ушел и третий президент Армении Роберт Кочарян, который оправдывал Геноцид мирного азербайджанского населения в Ходжалы тем, что так "удалось сломать стереотип о том, что армяне не смогут воевать против мирного населения".

Можно и нужно пригласить мсье Бюиссона в Азербайджан. Чтобы он своими глазами увидел , что в самом центре Баку функционирует армянская Церковь Святого Григория Просветителя. Кстати, в апреле 2010 года церковь посетили находящиеся в Баку для участия на Всемирном саммите духовных лидеров Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и католикос всех армян Гарегин II. Гарегин и сопровождавшие его высокопоставленные армянские священнослужители помолились и пели средневековые гимны в церкви.

А еще, ему можно и нужно показать всю красоту нашей столицы. К примеру, здание "Исмаилия", которое было построено бакинским миллионером Муса Нагиевым в память о своем безвременно ушедшем сыне Исмаиле. Архитектором здания, возведенного в стиле венецианской готики, выступил поляк Иосиф Плошко. В "Исмаилия" он воплотил архитектуру венецианского дворца Ка Доро с его золотистым декором и разноцветным мрамором.

В Баку мсье Бюиссон увидел бы и величественный Дворец бракосочетаний, который был построен бакинским миллионером Муртузой Мухтаровым для его жены Лизы Тугановой. Здание стало копией венецианского Палаццо де Лодже, от которого была в восторге его супруга, с которой он путешествовал по Венеции. За проект взялся все тот же Иосиф Плошко, который уже через год представил всем необыкновенное здание в духе французской готики.

Да, именно французской готики. Так что, заместитель редактора газеты Le Figaro мог бы увидеть нечто родное и близкое в далеком Баку. Тут же, он мог бы увидеть и православные церкви, синагоги, соседствующие с мусульманскими мечетями. И Бакинский французский лицей он тоже мог бы увидеть. Уверен, что лично ознакомившись с тем, что представляет из себя столица Азербайджана, он бы испытал приятный шок.

А потом, его нужно отвести на освобожденные территории. Чтобы он увидел все своими глазами. И превращенный в "Кавказскую Хиросиму" некогда цветущий Агдам, и расстрелянные армянскими вандалами скульптуры Бюль-Бюля, Натаван и Узеира Гаджибекова, которые ныне восстановлены. Он мог бы увидеть и Шушинскую тюрьму, в которой содержались азербайджанские военнопленные.

А отказ Le Figaro публиковать позицию нашей стороны, как и нежелание мсье Бюиссона посещать Азербайджан с дальнейшим правдивым рассказом обо всем увиденном, лишь докажет ангажированность как старейшего французского издания, так и его заместителя главного редактора. Потому, что это будет публичный отказ от главного постулата свободы слова, которой так любят бравировать во Франции.

"Я не разделяю ваших убеждений, но готов умереть за ваше право их высказывать" - это крылатое выражение о принципах свободы слова, демократии, приписывают Вольтеру, хотя на самом деле авторство принадлежит английской писательнице Эвелин Холл и прозвучало в её книге-биографии Вольтера "The Friends of Voltaire". В любом случае, мы должны дать шанс Le Figaro и Жану-Кристофу Бюиссону доказать свою приверженность реальной свободе слова, правде, а не лжи. Хотя бы потому, что есть и другая Франция. Давшая миру великих философов, писателей, артистов, актеров. Которая дала миру Бельмондо, церемония прощания с которым не могла оставить равнодушным никого.

Акпер Гасанов