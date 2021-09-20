Биолаборатории в Армении угрожают безопасности региона

Секретари советов безопасности государств-членов ОДКБ на заседании в Душанбе приняли решение о создании Координационного совета уполномоченных органов по вопросам биологической безопасности.

Новая структура займется анализом ситуации, связанной с обеспечением биологической безопасности в государствах-членах ОДКБ, организацией обмена опытом, подготовкой рекомендаций по формированию и развитию скоординированной деятельности в данной сфере, разработкой предложений о совместных мерах по предотвращению угроз национальной, региональной и международной безопасности, связанных с воздействием биологических факторов.

Когда речь заходит о биологической безопасности, в первую очередь, на память приходят пресловутые американские биолаборатории, открытые в ряде соседствующих с Россией стран. Среди них есть и страны Организации Договора о коллективной безопасности - Армения и Казахстан. Предполагается наличие таких объектов и в Узбекистане.

Американские лаборатории серьезно беспокоят Россию. Если в Украине и Грузии эти объекты недоступны ее мониторингу, то надзор за лабораториями в странах-союзницах уже несколько лет является предметом переговоров. Особенно это касается Армении - нестабильного государства, проводящего неопределенную и несуверенную политику и легко попадающего под влияние.

На контакт по вопросу лабораторий Ереван пошел с Москвой только после прихода к власти Никола Пашиняна. Как ни странно, соросовский ставленник согласился на сотрудничество, хотя при его пророссийских предшественниках проблема не затрагивалась в принципе. Во всяком случае публично. Два года назад министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции со своим армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном заявил, что текст меморандума между Арменией и Россией по биологическим лабораториям завершен. Документ предполагал открытие допуска российским специалистам, в том числе военным, в финансируемые Пентагоном лаборатории. Вопрос считался почти что решенным, но что-то пошло не так. Несмотря на оптимистичные заявления Сергея Лаврова, МИД Армении выступил с комментарием, указав, что о праве доступа специалистов России речь не идет. Учитывая, что глава МИД России не стал бы выдавать желаемое за действительное, можно предположить, что рвение Еревана было погашено третьей стороной. Какой - догадайтесь с одного раза.

Вскоре было заявлено, что подписание меморандума откладывается из-за коронавируса.

Тревога российской стороны вполне объяснима, потому что биолаборатории финансируются Пентагоном. Кроме того, вряд ли можно назвать случайностью тот факт, что расположены они по периметру вокруг Российской Федерации, и в добрые намерения в данном случае поверить трудно. Лаборатории действуют в закрытом режиме, и российская сторона многое отдала бы за то, чтобы узнать, что творится за их дверями.

Всего в Армении 12 американских биолабораторий. Три из них расположены в Ереване: в Центре по контролю и профилактике заболеваний, в Госслужбе безопасности пищевых продуктов и в инфекционной клинической больнице "Норк". В Иджеване, Гюмри, Сисиане, Арташате, Ванадзоре и других населенных пунктах, на базе противочумных станций действуют региональные лаборатории. По оценкам российских СМИ, эти объекты только номинально принадлежат Армении, а на самом деле контролируются американским Агентством по снижению угрозы безопасности и курируются сотрудником военного атташе посольства США. Примечательно, что после открытия в Армении таких лабораторий здесь стали фиксироваться особые виды комаров, являющихся переносчиками тропической лихорадки, лихорадки денге и других жутких заболеваний.

6 мая этого года, находясь в Ереване, министр иностранных дел России Сергей Лавров и тогдашний его коллега Ара Айвазян с большой помпой подписали межправительственный меморандум по вопросам обеспечения биологической безопасности. Интересно, что о допуске российских специалистов в американские лаборатории в этом документе речь уже не идет. Как и об укреплении общего с Россией пространства биологической безопасности.

В противовес этому в июне Международный Фонд Евразия Пресс (МФЕП) запустил платформу "Евразия: общее пространство биобезопасности" и предложил экспертам, ученым и политикам Азербайджана и России, а также других стран подключиться к дискуссии о необходимости выстраивания на Кавказе совместной системы биобезопасности. По мнению президента фонда Умуда Мирзоева, пандемия COVID-19 наглядно продемонстрировала всему человечеству, что биологические угрозы невозможно победить в одиночку и необходимо объединение усилий.

Инициатива азербайджанской стороны вызвала раздражение в Армении, которое еще более усилилось после визита в Баку министра здравоохранения РФ и подписания документа о масштабном расширении двустороннего сотрудничества.

Реакция армянской стороны на инициативу Умуда Мирзоева, предложившего образовать общий центр реагирования на угрозы санитарно-эпидемиологического характера для стран СНГ, вызывает недоумение, сказал в беседе с Day.Az известный российский эксперт, советник по вопросам противодействия экстремистской идеологии кафедры Евразийского регионального центра Молодежного Форума Исламского сотрудничества (структура ОИС) Евгений Михайлов..

"Получается, что любое благое дело, в которое, кстати, Азербайджан приглашает и армянских специалистов, является очередной атакой на свободу и независимость Армении? А ничего, что именно на территории этой республики расположен десяток американских биолабораторий, утечка вирусов из которых сначала начнет убивать армянское население, а после перекинется на соседние страны? Кому как не армянам нужно по этому поводу переживать и, наоборот, воспринимать инициативу со стороны Азербайджана как очередной шаг к примирению народов, долгое время враждовавших друг с другом", - сказал Михайлов.

По мнению нашего собеседника, такая реакция ничто иное как проявление зависти и злобы. Армении нужно было бы вместо этого присоединяться к подобным миротворческим инициативам, ведь в случае положительного решения по идеям, выдвинутым азербайджанским фондом и лично Умудом Мирзоевым, не только Южный Кавказ, но и другие страны получат гарантированную защиту от биологических угроз. А совместный центр, где будут работать специалисты всех заинтересованных стран, сможет вовремя купировать угрозы санитарно-эпидемиологического характера.

"Не понимать этого могут только те силы в Армении, которые дальше своего носа и личного эго не видят. Надеюсь, все-таки на благоразумие армянского истеблишмента, который переосмыслит свой подход, пока не поздно, и займется реальными проблемами, а не мечтами о реванше", - подчеркнул Евгений Михайлов.

Лейла Таривердиева