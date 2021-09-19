Пашинян просил Эрдогана о тайной встрече

Премьер-министр Армении Никол Пашинян просил Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о тайной встрече.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом Эрдоган сказал на пресс-конференции перед визитом в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН.

"Премьер-министр Грузии передал мне предложение премьер-министра Армении Никола Пашиняна о встрече. Однако для этого Армения должна осуществить позитивные шаги. Если эта встреча состоится, Турция даже готова установить дипломатические отношения", - сказал Президент Турции.