Шаги по нормализации отношений с Арменией будем координировать с Азербайджаном

В настоящее время встреча с министром иностранных дел Армении не планируется.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в рамках заседания глав МИД Тюркского совета в Стамбуле.

По его словам, после выборов премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал несколько обнадеживающих заявлений, и глава турецкого государства воспринял их с одобрением.

"Мы изначально желали превращения региона в мирный регион после войны. Азербайджан выступил с предложением о мире. Однако Армения не дала положительного ответа на это. Совместно с Азербайджаном мы будем координировать шаги по нормализации отношений с Арменией", - отметил М.Чавушоглу.