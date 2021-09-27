https://news.day.az/politics/1384475.html В Азербайджане будет проведена встреча глав МИД Тюркского совета
В Азербайджане будет проведена встреча глав МИД Тюркского совета
В Азербайджане будет проведена встреча министров иностранных дел стран-членов Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета).
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Он отметил, что встреча в Азербайджане будет проведена до саммита лидеров стран Тюркского совета.
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