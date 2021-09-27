В Азербайджане будет проведена встреча глав МИД Тюркского совета

В Азербайджане будет проведена встреча министров иностранных дел стран-членов Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета).

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Он отметил, что встреча в Азербайджане будет проведена до саммита лидеров стран Тюркского совета.