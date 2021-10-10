Армяне продолжают жить в иллюзорном мире, а это чревато

С тем же упорством, с каким армянская сторона в течение десятилетий игнорировала резолюции ООН, сейчас Армения настаивает на значимости консультативной организации, принявшей резолюцию по Нагорному Карабаху. И в этом - главное препятствие развитию государства.

Об этом сказала в беседе с Day.Az российский эксперт, кандидат политических наук, старший преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета (СПГУ) Галина Ниязова, комментируя надежды армянской стороны на антиазербайджанские формулировки, содержащиеся в одобренном ПАСЕ докладе по гуманитарным последствиям карабахской войны.

По словам российского эксперта, нежелание Армении принять условия новой реальности отбрасывает государство назад и не дает полноценно заниматься своей внутренней политикой. Мечты, которые никогда не сбудутся, мечты о новых проектах, в которые Армению никто не возьмет, потому что она на данный момент не является состоятельным партнером, - все это создает иллюзорный мир и не позволяет Армении вписаться в современную мировую политику, подчеркнула эксперт.

"Нагорного Карабаха как самостоятельного образования нет. Об этом заявил Президент Азербайджана, и, поскольку это территория Азербайджана, то Президент Ильхам Алиев, несомненно, обладает самой точной информацией на этот счет. Насколько самим армянам, потратившим впустую десятилетия и проигравшим в итоге, хочется видеть в своих средствах массовой информации заголовки о попытках оживить то, чего в реальности никогда и не было, на что долгие десятилетия уходили небезграничные ресурсы Армении, изымаемые у собственных граждан - этот вопрос остаётся открытым", - сказала Галина Ниязова.

Лейла Таривердиева