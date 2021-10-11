Соседи Азербайджана: маски сброшены

За год, прошедший после окончания карабахского конфликта, в регионе многое произошло, было снято много масок и вынуто немало скелетов из шкафов. Но и масок, и скелетов еще осталось предостаточно, о чем говорят разворачивающиеся вокруг нашей страны процессы. Победа Азербайджана во второй карабахской войне привела в движение определенные тектонические пласты в мировой политике, и на шахматной доске Южного Кавказа сегодня только начинают разыгрываться главные партии, по большей части нетрадиционные, где фигуры передвигаются не по правилам, а по собственным соображениям.

Никто не ожидал, что освобождение Азербайджаном своих территорий будет воспринято на ура всем миром. За тридцать лет армянской оккупации в Баку наблюдали и делали выводы, поэтому ничто из происходящего сегодня не является для азербайджанской стороны неожиданностью. Конечные цели разыгрывающихся партий более чем ясны, но Азербайджан тоже не сидел сложа руки и подготовился к корявым ходам "гроссмейстеров".

Об играх вокруг Азербайджана и региона после 44-дневной войны мы побеседовали с известным российским экспертом - доктором политических наук, Государственным советником РФ Первого класса Татьяной Полосковой.

Для кого война "не закончилась"?

"Нынешняя политическая элита Армении, раздираемая внутриклановой борьбой, и мировое армянское лобби не смирились с потерей Карабаха. Их представители предпринимают усилия для того, чтобы не только разжечь новую информационную войну, но и привлечь международные структуры и третьи страны для оказания политического давления на Баку и демонстрации поддержки. Хотя бы, на словах.

Например, в последнее время большая ставка делается на интернет-сообщества бакинских армян, вернее, той части, которая заявляет о "насильственном изгнании" из Азербайджана и на фоне возвращения азербайджанцев в Карабах строчит петиции в международные инстанции с требованиями вернуть им в Баку "отнятое имущество". А также дать возможность "воссоздать в Баку полноценную армянскую общину".

Союз армян России на своем официальном сайте декларирует "помощь развитию Нагорного Карабаха" как основу своей идеологии. В частности, там указаны следующие задачи: "оказание многоплановой поддержки Республике Армения и "Нагорно-Карабахской Республике" (экономической, гуманитарной, социальной и др.) Особое значение имеет внедрение инвестиционных проектов в экономику РА и "НКР" (кавычки наши - ред.) для создания рабочих мест и содействия укреплению связей во всех сферах традиционного союзнического партнерства между Россией и Арменией".

Отметим, что НПО федерального уровня откровенно озвучивает цели, противоречащие официальной внешнеполитической линии России, и никакой реакции от надзорных инстанций!

Я, как руководитель неправительственной организации с 10-летним стажем могу сказать, что в России надзорные инстанции очень внимательно контролируют деятельность общественных организаций и содержание их сайтов. А тут - ноль внимания. Я уверена, что такая ситуация возможна только при наличии групп поддержки в высших эшелонах российской власти. Для которых "война не закончилась". Прежде всего, в силу личной завязанности на финансовые потоки и грязные схемы, возможные в период оккупации Карабаха и потерянные сейчас".

Война закончена, но не борьба

"Азербайджан вернул себе свои территории. И для всех людей доброй воли это понятно. Но борьба не закончена. Прежде всего, в силу того, что итоги Освободительной войны кардинально изменили ситуацию в регионе. А это нравится не всем. Повторюсь, Азербайджан еще раз заявил о себе как о набирающем силу, перспективном государстве, которое вполне может стать серьезным инструментом достижения стабильности на Кавказе. И не только там. А Турция из разряда региональных игроков в ближайшее время может перейти в мировые игроки. Владимир Путин в беседе с Эрдоганом отметил, что союз России и Турции способен гарантировать стабильное развитие в регионе.

Есть ли силы, которые не приемлют альянс России и Турции? Есть, и это как старые противники с вековым (подчеркну) опытом стравливания этих двух стран, так и новые участники игры. Только Путин и Эрдоган провели продуктивную встречу в Сочи, вопреки прогнозам экспертов с зоотехническим образованием, как в Москву резво потянулись представители официальных структур Ирана в компании с ереванскими партнерами. Совместно жаловаться на чинимые обиды со стороны Баку и Анкары. Что-то мне подсказывает, что если бы информация о готовящихся встречах в верхах в России и ее возможная повестка не стали бы накануне достоянием российских и азербайджанских СМИ, то результаты этих встреч могли быть несколько иными. А так, Ирану вежливо порекомендовали "не шалить" и предложили многосторонний переговорный формат с участием Баку. А раньше что мешало это озвучить?

Попытки раскрутить через квасных патриотов тему, что Эрдоган не признал вхождение Крыма в состав России, а значит, "враг Москвы" тоже не имели успеха. О чем Кремль устами Пескова и заявил".

Турки их задержали - и правильно сделали

"Буквально намедни в Турции по подозрению в шпионаже задержали шестерых граждан, по версии СМИ, якобы, владельцев российских паспортов. Конечно, следует дождаться официальных комментариев. Но, учитывая то, что в России есть частные военные формирования, осуществляющие различные действия по всему свету, все случившееся может вообще быть не связано с официальными структурами.

Вот как прокомментировал мне данный инцидент представитель частной военной компании: "Частные структуры, типа нашего "оркестра" (ЧВК Вагнера на сленге), на это не пойдут. Идти на действия, идущие вразрез официальной внешнеполитической линии, очень опасно. А вот самозванцы вполне могут под видом представителей "оркестра" набирать людей. К примеру, для действий на территории сопредельной с Турцией страны, в которой и находятся заказчики. Эти шестеро вполне могли вследствие этой схемы появиться на территории Турции с оружием и т.п. Турки их задержали - и правильно сделали. И шесть человек - это две тройки. По тройкам работают не шпионы, а диверсионные группы. Надо выяснять, кто их направил. И дождаться официальных комментариев".

Ситуация разъяснится, но негативный резонанс из серии "наших бьют" на российское общественное мнение этот инцидент тоже оказал. И таких антитурецких заходов будет много.

Вторая мишень - это турецко- азербайджанский альянс, который по итогам 44-дневной Освободительной войны продемонстрировал свою эффективность. Мелкие укусы в российских СМИ, типа, "Баку оккупирован Анкарой, Азербайджан - дубинка Турции" я вообще всерьез не рассматриваю. И уверена, что разрыв этого альянса ("два государства - одна нация") невозможен. Но попытки, в том числе, подловатые будут".

Ирану альянс Баку-Анкара не переиграть

"И об Иране. Появившаяся в СМИ информация о том, что иранские военные принимали участие в боевых действиях против Азербайджана во время Освободительной войны, меня не удивила. Еще бы понять, кому именно подчинялись в Иране эти военные.

Что касается Ирана, то истории о сионистских агентах нужны официальному Тегерану, как я уже озвучивала, для того, чтобы обосновать причины нового альянса с Арменией по принципу "против кого дружим". А с другой стороны, спрятать вполне понятный страх перед гипотетической потерей территории, именуемой Южный Азербайджан. В период армянской оккупации Карабаха часть ирано-азербайджанской границы активно использовалась как коридор для вывоза наркотиков, в том числе, и в Европу. И кто-то потерял очень солидный доход.

Я не верю в способность Ирана переиграть альянс Баку-Анкара, в том числе, военным путем. Но попытки Ирана спровоцировать новый конфликт, который неминуемо втянет третьи страны, налицо. Конечно, победа Азербайджана воодушевила тюркское население Ирана. И бряцание оружием со стороны официального Тегерана в сторону этнических азербайджанцев - граждан Ирана неразумно и недальновидно. Именно этого фактора боятся господа аятоллы, а не вымышленных пособников сионизма.

Остается пожалеть иранский народ и пожелать ему более мудрого руководства. Потому что в дальнейшем все возможно. Надо понимать, что на этой шахматной доске играют не только те игроки и страны, которые видны сейчас. В ближайшее время маски будут сброшены. На то есть причины".

Лейла Таривердиева