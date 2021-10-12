Пока азербайджанцы освобождали Гадрут, в Минобороны Армении резались в карты

9 октября 2020 года навсегда запомнился в новейшей истории Азербайджана, как день освобождения Гадрута от армянской оккупации. Дата также ознаменовалась тем, что был нанесен удар по моральному духу армянской армии, так как были разоблачены все фейки Семена Пегова о том, что поселок якобы находился под контролем оккупационных сил Армении.

Сегодня, год спустя, стали известны сенсанционные подробности, рассказывающие, чем на самом деле занималось Министерство обороны страны-агрессора в этот день.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, армянский медиаэксперт Самвел Мартиросян написал в Twitter, что пока азербайджанская армия освобождала Гадрут, в минобороны Армении, внимание, играли в белот (карточная игра со взятками. Игроки формируют две команды из 4 игроков).

"Накануне падения Гадрута я проходил мимо здания Министерства обороны. Со второго или с третьего этажа громко прозвучало "пика 9", второй голос поднял ставку. У некоторых людей в армии было много свободного времени, для игры в белот", - написал Мартиросян.

Эти раскрытые и довольно смешные подробности в очередной раз доказывают, что никогда не было "непобедимой армянской армии". Во время 44-дневной войны у оккупантов не было никаких шансов на победу. Армянская армия была разграблена Кочаряном и Саргсяном и превращена в бизнес на взятках - молодые ребята, которые не хотели умирать за чужие земли, массово откупались от армии и заказывали поддельные документы о негодности. Военное руководство Армении прекрасно понимало, что войну им не победить, были спокойны, что денежки от дезертиров продолжают капать. Ясен пень, что им было нечего делать, кроме как играть в карты, причем с теми же взятками.

Им оставалось только вешать лапшу на уши мировому армянству. Пока главный врун министерства лжи Армении Арцрун Ованнисян, его помощница Шушан Степанян и пешка Арама Габрелянова Семен Пегов во всю пытались убедить ослепших от вранья армян, что "Гадрут не пал", наши солдаты и офицеры с честью выполняли боевые задания, брали стратегические высоты, выходили на более благоприятные позиции и освободили Карабах, уничтожив армянскую армию.

М.Ахмедзаде