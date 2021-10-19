https://news.day.az/politics/1393609.html Венгерские компании посетят EXPO по восстановлению Карабаха
Венгерские компании посетят EXPO по восстановлению Карабаха
Венгерские компании вместе с Венгерским агентством по продвижению экспорта будут присутствовать на 1-й Азербайджанской международной выставке "Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха" с 20 по 22 октября 2021 года в Баку в Экспо Центре, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
На венгерском стенде венгерские компании предложат свои технологии и решения в строительной индустрии и других областях для проектов восстановления и реконструкции на освобожденных территориях Азербайджана.
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