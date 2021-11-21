Соловьев обозвал Армению страной безразличных и завистливых

Российский пропагандист Владимир Соловьев долго смотрел на все антироссийские митинги, которые имели место в Ереване в последние несколько недель, и, в конце концов, не выдержал градус русофобии, поднятый армянами в Армении.

Перед тем, как мы расскажем вам, что ответил Рудольфович, хотелось бы напомнить, что Национально-Демократический Полюс (радикалы террористической организации "Сасна-Црер") в последнее время пытаются выставить Россию в качестве предательницы Армении. На митингах, проходящих, в основном, в центре Еревана, радикалами постоянно скандируется одна и та же фраза, которая выбешивает даже таких ярых армянофилов, как Карнаухов, Михеев, Затулин, Соловьев. Это слова "прощай, немытая Россия!" из стихотворения Михаила Юрьевича Лермонтова, которые произнес член НДП Ваге Гаспарян.

"С первых же дней вторжения России запрещались армянские церкви, запрещались армянские школы. Русские войска разоружали армянских повстанцев, сдавали "Западную Армению", заключали московские и карсские договора. Вот альфа и омега так называемой "дружбы" армянского и русского народа. Не было никакой дружбы! "Нам нужна Армения без армян" - так говорил Лобанов-Ростовский (экс-министр иностранных дел. Подтверждений, что он произносил эти слова, нет - ред.) в середине ХIX века. Вот истинное лицо "дружбы"! Была колониальная политика. Армения всегда была разменной монетой России. Поэтому мы сегодня понимаем, что миф о русско-армянской дружбе развенчен раз и навсегда, и отныне для нас это аксиома. Мы, армянский народ, отвечаем вам словами Михаила Юрьевича Лермонтова - прощай, немытая Россия!", - орал тогда Ваге с пеной изо рта, переврав историю.

Данные высказывания вызвали серьезные негодования в российском обществе и, вот теперь не выдержал и Владимир Соловьев. В ответ на повышенный уровень русофобии он ответил своим высказыванием, которое армяне тиражируют в телеграм-каналах, возмущаясь, почему же российский пропагандист так пишет.

Представляем вашему вниманию фотофакт высказывания Соловьева, на которое армяне обрушились с неадекватной критикой, не понимая своей же вины. Прям напоминает известный эпизод из "Нашей Раши" - "А кто это сделал?!".