Учителя хотят посадить за высказывания против Пашиняна

В Армении продолжаются репрессии. Школьному учителю предъявлено обвинение за высказывания, направленные против премьер-министра Никола Пашиняна.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, информация об этом опубликована в системе судебной информации.

Согласно материалам дела, обвиняемый - учитель истории ереванской школы номер 129 им. Гая Акоп Григорян. Отмечается, что он был не согласен с политикой премьера и имел другие политические взгляды. "21 мая 2021 года в ходе урока истории для учеников 7-го класса, используя свое должностное положение, в присутствии учеников он озвучил публичные призывы к насилию в отношении премьер-министра Никола Пашиняна и членов его семьи, заявив, что его нужно убить, а его семью сжечь на площади", - говорится в деле.

Учителю предъявлено обвинение по п. 2 ч. 2 ст. 226.2 (публичные призывы к применению насилия, публичное оправдание или пропаганда насилия) УК Армении, в его отношении в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.