Главы МИД Азербайджана и Эстонии обсудили открытие транспортных коммуникаций в регионе

Сегодня состоялась встреча глав МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова и Эстонии Эвы-Марии Лийметс в рамках участия в 28-м заседании Совета министров ОБСЕ в Стокгольме.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД, на встрече министр Джейхун Байрамов проинформировал противоположную сторону о вопросах, связанных с выполнением трехсторонних заявлений, в том числе о мерах, принятых Азербайджаном в связи с открытием транспортных коммуникаций в регионе.

Он подчеркнул, что нормализация отношений с Арменией возможна на основе принципов международного права, в частности, суверенитета государств, территориальной целостности и неприкосновенности границ. Стороны обменялись мнениями о политическом диалоге между странами, развитии связей в экономике, образовании и других сферах.

Лийметс подчеркнула важное значение дальнейшего расширения и углубления сотрудничества в рамках Восточного партнерства.

Стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.