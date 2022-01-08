Плюсы, сделавшие 2021 год результативным для Азербайджана

Автор: Тофик Аббасов

Азербайджан после завоевания победы в Отечественной войне наращивал дипломатические усилия, так как нужно было перестраиваться уже и самим, и весь регион перестраивать на мирный лад. Ясное дело, что когда заканчиваются военные кампании, приходит время заняться восстановлением разрушенного, изменением самой системы мышления, потому что во время оккупации и военных действий люди находятся под стрессом, переживают за близких и родных, за страну, за армию, за свое будущее. Поэтому воюет не только армия, но и вся страна, весь народ.

Азербайджан в 2021 году закрепил свой успех. И дело не в том, что в Армении живы реваншистские настроения, кто-то там думает, что не все потеряно, ситуацию можно изменить или переиначить. Вопрос в том, что за долгие годы, пока сохранялось холодное противостояние с периодическими горячими фазами, Армения нарастила огромный массив неправды, фальсифицируя информацию о том, что происходит в нашем регионе. Поэтому было очень важно донести до мирового сообщества, что Азербайджан своей военной кампанией поставил на колени агрессора, страну, которая многие годы держала в напряжении весь регион, создавала риски для региональных коммуникаций, тормозила сотрудничество с Южным Кавказом. Азербайджан партнерами не обделен, но мог бы добиться еще большего, если бы не конфликт.

Азербайджан, противостоя армянскому фашизму и армянскому терроризму, восстановил букву международного права в нашем регионе. Это свидетельствует о том, что мы находимся на правдивой стороне истории.

Были попытки вернуть в поле деятельности Минскую группу ОБСЕ, но мы знаем, насколько Президент Ильхам Алиев и политическая элита негативно настроены против этого формата. Он ничем позитивно себя не проявил за годы существования. А в послевоенный период все еще не унимается, сопреды делают заявления, пытаются внушить мысль, что их миссия до конца не выполнена. Хотя, если быть правдивыми до конца, их миссия не выполнена вообще. Необходимо было на различных уровнях доказывать бессмысленность этих попыток и показать миру, что Минская группа пытается решать уже решенные вопросы. В дипломатии не принято заниматься таким дубляжом, каким пытаются заниматься сопреды, навешивая при этом ярлыки на Азербайджан, Турцию и другие страны.

Год был напряженным с политической точки зрения. Дипломатическая активность была на высоком уровне. Армянская дипломатия пыталась все время провоцировать новые холодные скандалы, однако все эти попытки раз за разом заканчивались фиаско армянской стороны. Мировое сообщество склонно сейчас воспринимать правду Азербайджана. Наша дипломатия выдержана в соответствующем тоне, не оскорбляет ничьих чувств. Мы наказали агрессора, положили конец оккупации своих территорий, вернули надежду сотням тысяч людей, которые долгие годы жили в статусе вынужденных переселенцев.

В минувшем году Азербайджан вдохнул новую жизнь в Организацию тюркских государств. В ноябре наша страна передала председательство Турции, а Президенту Ильхаму Алиеву была вручена высшая награда тюркского мира - Орден чести. Награда была вручена в признание заслуг азербайджанского лидера. Прежде всего, за окончание войны на азербайджанской земле, усилия, направленные на то, что ОТГ наконец превратилась в полноценную международную структуру.

Нельзя не сказать о роли Президента Ильхама Алиева, который в период пандемии первым заговорил о недопустимости "вакцинного национализма", в формате Движения неприсоединения и Организации тюркских государств выработал схему оказания содействия друг другу, добился проведения чрезвычайной сессии Генассамблеи ООН по данному вопросу. Под занавес года ГА по инициативе Азербайджана и при поддержке 126 стран приняла резолюцию о справедливом доступе к вакцинам против COVID-19. Есть страны, которые столкнулись с большими трудностями в борьбе с коронавирусом.

Одним словом, есть много плюсов, которые сделали 2021 год очень результативным для азербайджанской дипломатии, Азербайджанского государства. Не будем забывать, что в Баку прошел очередной Бакинский глобальный форум. Это тоже была площадка для диалога.

Нарастание напряженности в мире обещает новые испытания, трудности для людей. Есть огромные провалы в реализации глобальной продовольственной программы, надвигается большой голод, угрожающий сотням миллионов людей. В данном случае надо отрабатывать механизмы взаимодействия на прагматичной основе, чтобы находить пути решения, а не заниматься очковтирательством. И в этом понимании позиция азербайджанского лидера, на мой взгляд, более чем функциональна, прагматична и целенаправленна. Для того, чтобы решать проблемы, необходимо ими заниматься. И это продемонстрировал азербайджанский лидер и азербайджанская дипломатия.

Процесс всегда имеет начало, но не имеет конца. Пока существуют силы зла, силы ненависти и отчуждения, они будут продолжать искать горячие точки для осуществления своих планов. Это и терроризм, и крайний радикализм. И мне кажется, Азербайджан уже немало сделал для того, чтобы в нашем регионе воцарился окончательный мир. Во-первых, мы принудили Армению к миру, во-вторых, мы обезглавили ее фашизм, в-третьих, мы показали, что более не потерпим никакого бряцания оружием. За долгие годы, что продолжалась оккупация азербайджанских земель, у армянского народа, особенно у воинствующей ее части, сформировались ложные представления, что они являются чуть ли не законодателями в нашем регионе и могут в любое время напасть на Азербайджан и захватить новые территории. Призывы, которые были обращены в сторону армянского руководства, политических кругов и общества о том, что необходимо искать мирный путь урегулирования территориального вопроса, который и лежал в основе карабахского конфликта, не были услышаны. Это был призыв сильной стороны, которая готовилась к любому развитию событий. Мы подтягивали оборонный потенциал, создавали боеспособную армию. Мы не боялись, мы просто понимали, что если дело дойдет до военной развязки, Армения получит по зубам, что и произошло. Можно было избежать человеческих потерь. Но, к сожалению, Армения этого не позволила.

Сегодняшние усилия армянской стороны по получению статуса для армянского меньшинства - это не более чем попытка беспомощной стороны хоть что-то раздобыть для себя позитивное в плане реноме. Мир - это дорогостоящая категория. Это очень важный концепт, и ради него необходимо постоянно вести работу. Есть люди, которых не устраивает мир. Мы знаем, что и влиятельные силы есть, увлекающиеся созданием проблем, чтобы посредством их внедрить проблемы в тот или иной регион, управлять процессами с помощью взрывоопасных технологий. Лучше предупреждать этот пожар, нежели потом его тушить. И в этом отношении мне кажется, что позиция Азербайджана как страны, которая показала "железный кулак" и наказала агрессора, высокоморальна в том смысле, что мы еще предлагаем руку помощи поверженной Армении. И это предпринимается в русле мирных инициатив, потому что, если налаживается нормальная жизнь, обещающая развитие, обогащение и сотрудничество, необходимость в применении силового фактора отпадает.

Мы знаем, что некоторые силы поджигали обстановку в регионе, предпринимали попытки внушить армянам какую-то особую их роль и снова зарядить на провокации. Были провокации на границе, на территории Карабахского региона. Естественно, азербайджанская сторона в состоянии подавить эти попытки и наказать виновных. Те силы, которые поддерживают пламя вражды и подталкивают армян на провокации, они, конечно же, никакие не друзья и не заступники Армении. Они провокаторы, использующие Армению как инструмент влияния для поддержки дестабилизирующей ситуации в регионе, которая, в свою очередь, поможет им демонстрировать свою дееспособность и влиятельность. То есть создавать проблемы, чтобы потом их решать.

Наша позиция такова: проблемы региона должны решаться усилиями региональных стран. Нет никакого смысла в том, чтобы страны, находящиеся за тысячи километров от Южного Кавказа, навязывали нам свою модель урегулирования. Если вы действительно привержены урегулированию, то будьте добры не мешать тем, кто стремится к установлению доверия и взаимопонимания. Не нужно тут искушать судьбу.

Мирные инициативы Азербайджана, в том числе инициативы, связанные со справедливым распределением вакцин, показывают, насколько важно сегодня заострять внимание на тех проблемах, которые важны для судеб будущего. И они интересуют людей не по дежурному признаку, не в формальном, а неформальном ключе. Необходимо сегодня создавать предпосылки стабильности на будущее. Это то направление, где никогда не бывает хорошего много.

Азербайджан преуспел и здесь. Наступивший год, думаю, тоже будет проходить под знаком успеха.