Армянское лобби в РФ решило отыграться на Казахстане

Армянские "эксперты" повыскакивали на всех российских каналах со своими комментариями по событиям в Казахстане. Все, от Симоньян до Багдасарова. Создается впечатление, что армянское лобби решило отыграться на казахах за позицию этой страны и народа в карабахских событиях.

Об этом говорится в статье российского издания Gradator, передает Day.Az

В статье отмечается, что Казахстан в свое время поддержал Азербайджан и на уровне ОДКБ, и на общественном уровне, а теперь Пашинян будет использовать ОДКБ, чтобы отыграться на Казахстане и Назарбаеве.

"А тут еще из России включилась вся армянская "пятая колонна", которая изображает приверженность интересам России, а на самом деле вредит двусторонним отношениям России и Казахстана. Достаточно проанализировать комментарии Симоньян, которая говорит и открыто провоцирует от лица всей России, и позволяет себе такой тон в отношении других стран и лидеров иностранных государств, словно она президент РФ. Какой срам, до чего мы докатились!", - говорится в статье.

Также подчеркивается, что армянское лобби использует любую ситуацию в своих интересах, манипулируя интересами России.

"ОДКБ и Россия отреагировали на призыв Токаева оказать помощь в нейтрализации беспорядков в Казахстане. И вот теперь соросовский выскочка Пашинян отправляет туда горстку "славных армянских воинов", но не в силу сложившейся ситуации, а для того, чтобы принизить казахов. А информационную поддержку оказывает армянское лобби России, численность которого в РФ заметно увеличивается, так же, как и влияние этого спрута на все сферы жизни в России.

По последним данным, только за минувший год в Россию эмигрировали 70 тысяч армян. При российских масштабах не такая уж неперевариваемая ноша.

Однако надо понимать, что из этих 70 тысяч в скором времени вылупятся сотни симоньянов, габреляновых, андреасянов, карапетянов, багдасаровых, ибо армяне в диаспоре - это уже идеологическое оружие, которое может быть использовано в самых разных политических целях, и самыми разными политическим игроками, в том числе внешнего плана. Игры глобалистов на фоне так называемой пандемии показали, что армянское лобби - часть глобалистких игр в качестве инструмента провокаций.

Если бы в России устроили конкурс на самого успешного провокатора, то, в частности, Маргарита Симоньян была бы в недосягаемом отрыве.

Как нужно подлить керосина в пожар, так Симоньян выскакивает, как черт из табакерки. Было бы странно, если бы она не вставила свои "5 копеек" и по событиям в Казахстане. Сейчас ее подлый статус в соцсетях, тиражируемый ее тролле-рабами в сети, работает на формирование антироссийских настроений не только в Казахстане, но и на всем постсоветском пространстве. Разве не этого бы хотели ее настоящие заокеанские патроны? Симоняьн прошла соответствующий курс обучения в США не без участия ЦРУ, и хорошо знает, как манипулировать общественным мнением, прикрываясь патриотом России. Она даже стиль себе старорусский приклеила для большей убедительности, апеллируя выражениями типа "Ибо неча".

Так что, прежде чем от имени России выставлять ультиматум казахскому народу, пусть валит в свою Армению, ибо неча жить в России и вредить России. Однако теперь число таких симоньянов в России будет только увеличиваться, ибо как же мы без пятой колонны проживем?", - говорится в статье.