https://news.day.az/politics/1427475.html Отчет ANAMA по итогам работы за неделю
Отчет ANAMA по итогам работы за неделю
На прошлой неделе на освобожденных территориях Азербайджана было обнаружено 15 мин, передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Агентство Азербайджана по разминированию.
"В ходе операций в Тертере, Агдаме, Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане с 10 по 15 января были обнаружены и обезврежены 14 противопехотных и одна противотанковая мины, а также 112 неразорвавшихся боеприпасов", - сказали в агентстве.
В указанный период от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 51,8 га.
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