Посол Франции покосил траву в Ярдымлы

Чрезвычайный и полномочный посол Франции в Азербайджане Закари Гросс посетил Ярдымлинский район.

Как передает Day.Az, об этом основатель и директор издательского дома Qanun Шахбаз Худуоглу сообщил на своей странице в Facebook.

Он отметил, что французский посол обошел село Хамаркенд и вместе с его жителями покосил траву.