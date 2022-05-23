https://news.day.az/politics/1464085.html Посол Франции покосил траву в Ярдымлы - ФОТО
Посол Франции покосил траву в Ярдымлы - ФОТО
Чрезвычайный и полномочный посол Франции в Азербайджане Закари Гросс посетил Ярдымлинский район.
Как передает Day.Az, об этом основатель и директор издательского дома Qanun Шахбаз Худуоглу сообщил на своей странице в Facebook.
Он отметил, что французский посол обошел село Хамаркенд и вместе с его жителями покосил траву.
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