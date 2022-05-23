https://news.day.az/politics/1464106.html Отчет ANAMA по итогам работы за неделю
Отчет ANAMA по итогам работы за неделю
В ходе операций по разминированию, проведенных 16-21 мая в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах, были обнаружены и обезврежены 109 противопехотных и 69 противотанковых мин, а также 155 неразорвавшихся боеприпасов.
Об этом сообщили в понедельник Day.Az в Агентстве Азербайджана по разминированию.
По его данным, в указанный период от мин и неразорвавшихся
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