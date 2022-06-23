Лавров прибыл в Баку

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в четверг из Тегерана в столицу Азербайджана с двухдневным рабочим визитом, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщается, глава МИД РФ проведет в Баку переговоры со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

Как ранее сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, министры намерены рассмотреть весь комплекс вопросов дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений. Главы дипведомств также рассмотрят ряд актуальных региональных и международных сюжетов, а особое внимание будет уделено ходу реализации трехсторонних договоренностей на высшем уровне от 10 ноября 2020 года, 11 января 2021 и 26 ноября 2021 года.